البليدة : إقبال ملحوظ على المواد الواسعة الإستهلاك بمعرض المنتجات الغذائية

البليدة - يسجل معرض المنتجات الغذائية الذي إنطلق يوم الأربعاء بحظيرة السيارات للمركب الرياضي "مصطفى تشاكر" بولاية البليدة، إقبالا ملحوظا من طرف المواطنين لاسيما على المنتجات الغذائية الواسعة الإستهلاك و التي تعرض بأسعار معقولة، حسبما لوحظ.

و يوفر هذا المعرض الذي ينظم في طبعته الأولى بمبادرة من مديرية التجارة وترقية الصادرات المحلية بالتنسيق مع نادي المقاولين و الصناعيين للمتيجة و الغرفة المحلية للتجارة و الصناعة، للوافدين عليه مختلف المنتجات الغذائية الواسعة الاستهلاك بما فيها الحبوب الجافة و البقوليات.

و في هذا الصدد، أوضح مدير التجارة، احمد قمري، لوأج أن "مصالحه حرصت على تحسيس مختلف الشركات الاقتصادية المحلية و المؤسسات العمومية الناشطة بالولاية على المشاركة في هذه التظاهرة الاقتصادية بما يسمح للمواطن بإقتناء مختلف حاجياته الغذائية بكل سهولة و دون الحاجة إلى البحث عنها في الاسواق على غرار جناح البقوليات و الحبوب الجافة لتعاونية الحبوب و البقول الجافة للعفرون التي تعرض منتجاتها بالمعرض بأسعار تنافسية و تعرف إقبالا كبيرا للمواطنين".

و يعرض سعر الكيلوغرام الواحد لكل من العدس و الفاصولياء ب 260 دج ، فيما حدد سعر الارز ب140 دج ،حسب القائمين على الجناح، الذين أكدوا أنهم حرصوا على عرض هذه المنتجات بالسعر المحدد من طرف المؤسسة من دون موزعين أو وسطاء.

و من جهته، ذكر مدير غرفة التجارة و الصناعة، عمر بوشارب، أن "هذا الفضاء التجاري المنظم تنفيذا لتعليمات الوزارة الوصية، يشهد مشاركة عدة منتجين و شركات اقتصادية محلية على غرار مؤسسة مطاحن التل التي توفر منتجاتها بكميات وفيرة و بأسعار "جد تنافسية" حيث قدر سعر الكيلوغرام الواحد من الكسكسي ب80 دج و كيس الفرينة ل5 كلغ ب165 دج مقابل 180 و200 دج في الأسواق و الفضاءات التجارية.

كما توفر مؤسسة مذابح وادي جر مختلف منتجات الدواجن و بأسعار معقولة والتي تعرف هي الاخرى إقبالا كبيرا من طرف المواطنين الذين استحسنوا الاسعار المتداولة.

و تحرص العديد من الشركات المنتجة الأخرى المشاركة في هذا الفضاء التجاري و الاقتصادي لاسيما منها الناشطة في نفس المجال كالمصبرات و الزيت و مشتقات الحليب و العجائن و غيرها على تقديم عدة عروض تنافسية على سلعها لجذب اهتمام المستهلك و تسويق منتجاتها في ظل المنافسة الكبيرة التي تشهدها هذه المنتجات.

و أشار مدير الغرفة إلى أن المعرض الذي يعرف مشاركة 20 مؤسسة منتجة موزعين على 34 خيمة، يهدف الى توفير المواد الأساسية الغذائية من المنتج إلى المستهلك مباشرة قصد الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.

للإشارة، يتواصل هذا المعرض الذي يهدف كذلك الى التعريف بالمنتجات المحلية المتواجدة في السوق إلى غاية ال25 أكتوبر الجاري، إستنادا لنفس المصدر.