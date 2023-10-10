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المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي يطلق تحقيقات حول الأنظمة البيئية القطاعية الجهوية للمقاولاتية بالمتيجة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 10 أكتوير 2023 18:52     الفئـة : جهـوي
المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي يطلق تحقيقات حول الأنظمة البيئية القطاعية الجهوية للمقاولاتية بالمتيجة

الجزائر- أطلق المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي اليوم الثلاثاء تحقيقات حول الأنظمة البيئية القطاعية و الجهوية المخصصة للمقاولاتية بمنطقة متيجة, و ذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية.

و أوضح رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي, سيدي محمد بوشناق خلادي, الذي ترأس اشغال ورشة اطلاق هذه التحقيقات بحضور مسؤولي الهيئات العمومية المكلفة بالاستثمار و ممثلي منظمات ارباب العمل, ان "هذه التحقيقات ستسلط الضوء على جوانب أساسية لنسيجنا المقاولاتي و ستسهم في توجيه الجهود نحو تنمية اكثر استدامة و متوازنة في كل منطقة متيجة".

و أضاف ان الامر يتعلق بمرحلة "جوهرية" في تحقيق الدراسة المتعلقة بالأنظمة البيئية القطاعية و الجهوية المخصصة للمقاولاتية في الجزائر, مذكرا بان هذه الدراسة قد اطلقت بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية بفضل بروتكول الاتفاق الموقع في سنة 2020 الهادف الى تعزيز القدرات في مجالات التنمية البشرية و الاستدامة الاقتصادية.

و تابع السيد بوشناق خلادي, ان الهدف من هذه التحقيقات يتمثل في "اجراء تشخيص للنظام البيئي المتعلق بالمقاولاتية في منطقة متيجة, مع التركيز المبدئي على قطاع الصناعات الغذائية".

كما اكد رئيس المجلس, ان هذه التحقيقات ستنجز عبر استبيان الكتروني يمكن الولوج اليه عبر الموقع الالكتروني للمجلس و على جميع مواقع المؤسسات و الهيئات العضوة في اللجنة القطاعية المشتركة المنصبة في 27 أكتوبر 2021 لتوسع في يوليو 2023 لتشمل القطاع الخاص.

و تابع يقول, ان النتائج المتمخضة عن هذه الدراسة "سيكون لها اثر كبير على السياسات و البرامج و المبادرات من اجل المقاولاتية في منطقة متيجة".

من جانبها، أوضحت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بالجزائر, بليرتا اليكو, ان هذه التحقيقات المتمحورة في المقام الأول حول الصناعة الغذائية في منطقة متيجة (الجزائر و البليدة و بومرداس و المدية و تيبازة), ستسمح بالتعرف على التحديات و الفرص لتحسين السياسات العمومية و بالتالي لتنشيط الأنظمة البيئية المخصصة للمقاولاتية, مضيفة ان نتائج هذه التحقيقات سيلهم المناطق الاخرى من الجزائر.

آخر تعديل على الثلاثاء, 10 أكتوير 2023 19:27
كلـمات مفتـاحيــة :
المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي يطلق تحقيقات حول الأنظمة البيئية القطاعية الجهوية للمقاولاتية بالمتيجة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 10 أكتوير 2023 18:52     الفئـة : جهـوي   شارك

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