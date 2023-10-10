جيجل : زيادة ملحوظة في مساحات الزراعات الإستراتيجية

و صرح نفس المسؤول ل (وأج) بأن المجهودات المبذولة من طرف الفلاحين والتسهيلات المتعددة التي قدمتها الدولة في المجال الفلاحي قد ساهمت بشكل ملموس في توسيع المساحات الزراعية وصلت حدود 50 بالمائة في بعض الزراعات الاستراتيجية على غرار الحبوب.

و فصل المتحدث بأن ولاية جيجل ورغم قلة الأراضي الفلاحية بها كون الغابات تمثل أزيد من 80 بالمائة من مساحتها الإجمالية، إلا أن المساحات المخصصة لزراعة الحبوب على سبيل المثال، قد انتقلت من 700 هكتار سنة 2020 إلى 1500 هكتار ستة 2023 وهو الأمر نفسه بالنسبة لغراسة الأشجار المثمرة على غرار الزيتون، حيث انتقلت المساحة المزروعة في هذه الشعبة من 18 ألف هكتار إلى21 ألف هكتار في نفس الفترة و هي مرشحة للارتفاع أكثر في المستقبل في ظل التسهيلات التي يستفيد منها الفلاحون من طرف الدولة.