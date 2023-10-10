جيجل : زيادة ملحوظة في مساحات الزراعات الإستراتيجية

و صرح نفس المسؤول ل (وأج) بأن المجهودات المبذولة من طرف الفلاحين والتسهيلات المتعددة التي قدمتها الدولة في المجال الفلاحي قد ساهمت بشكل ملموس في توسيع المساحات الزراعية وصلت حدود 50 بالمائة في بعض الزراعات الاستراتيجية على غرار الحبوب.
و فصل المتحدث بأن ولاية جيجل ورغم قلة الأراضي الفلاحية بها كون الغابات تمثل أزيد من 80 بالمائة من مساحتها الإجمالية، إلا أن المساحات المخصصة لزراعة الحبوب على سبيل المثال، قد انتقلت من 700 هكتار سنة 2020 إلى 1500 هكتار ستة 2023 وهو الأمر نفسه بالنسبة لغراسة الأشجار المثمرة على غرار الزيتون، حيث انتقلت المساحة المزروعة في هذه الشعبة من 18 ألف هكتار إلى21 ألف هكتار في نفس الفترة و هي مرشحة للارتفاع أكثر في المستقبل في ظل التسهيلات التي يستفيد منها الفلاحون من طرف الدولة.
و أبرز السيد بقة الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون في الفاتح من أكتوبر الفارط لفائدة الفلاحين الذين مسهم الجفاف و المتعلقة أساسا بتعويضهم خاصة منهم المتضررين من شعبة الحبوب و ذلك بدعمهم بالبذور والأسمدة مجانا و تأجيل دفع الإتاوة المستحقة على الأراضي الممنوحة بصيغة الامتياز، فضلا عن تأجيل دفع القروض الفلاحية (قرض الرفيق) لمدة ثلاث سنوات مع تكفل الدولة بنسبة الفوائد.
و أضاف نفس المصدر بأن الإجراءات المتخذة من طرف رئيس الجمهورية لفائدة الفلاحين المتضررين من الجفاف ستمكنهم من مواصلة جهودهم ومضاعفتها كونهم على وعي تام بوقوف الدولة بجانبهم من جهة و لمجابهة التقلبات المناخية و الاقتصادية التي يعيشها العالم من جهة أخرى.
من جانبه، أكد الأستاذ الطيب إيدوي من جامعة جيجل بأن مختلف المؤشرات المسجلة في الميدان "تنبئ بأن القطاع الفلاحي بالجزائر سيشهد نهضة غير مسبوقة بالنظر للتحفيزات المقدمة من طرف الدولة للفلاحين خلال السنوات الأخيرة على غرار رفع أسعار شراء الحبوب لدى الفلاحين وكذا رفع منحة الجمع الخاصة بشعبة البقوليات و الحد من الاستيراد العشوائي لهذه المواد من أجل حماية المنتوج الوطني، فضلا عن السماح باستيراد العتاد الفلاحي المستعمل و المجدد لتعزيز المكننة و زيادة المردود، ناهيك عن الرفع من نسبة دعم الأسمدة إلى 50 بالمائة بدلا من 20 بالمائة لتمكين الفلاحين من ممارسة نشاطاتهم و رفع الإنتاج وغيرها من التسهيلات التي تصب في مسار تحقيق الأمن الغذائي الوطني و التوجه للتصدير".
و إلى جانب هذه الجهود، فقد تم عبر ولاية جيجل الانتهاء من ربط أزيد من 300 مستثمرة فلاحية بشبكة الكهرباء من أصل 549 ملفا مودعا لهذا الغرض، حسب ما أفادت به من جهتها، مديرية المصالح الفلاحية التي أكدت على أن العملية متواصلة إلى غاية استكمال ربط جميع المستثمرات الفلاحية التي تستوفي الشروط المطلوبة.
بدوره، اعتبر الفلاح الشاب بوزيد عاشور المستثمر بمزرعته النموذجية بمنطقة تاسوست و الذي يجمع بين زراعة الخضروات والموز وتربية المائيات أن المرافقة التي تقدمها الدولة للفلاح على غرار الربط بالكهرباء ستعود "لامحالة بالفائدة على الاقتصاد الوطني من خلال ضمان توفير مختلف المنتجات الفلاحية للمواطنين سواء من حيث الكمية أو النوعية".
كما أبرز بأن إدخال التقنيات الحديثة في الزراعة من خلال المزاوجة بين تربية المائيات وسقي المنتجات الفلاحية من مياه وبقايا هذه المائيات قد ساهم في زيادة الإنتاج وجودته.