مصنع الإسمنت بالشلف يتحصل على شهادة مطابقة المعايير الأوروبية لخمس منتجات إسمنتية

وهران - تحصل مصنع الإسمنت للشلف التابع للمجمع الصناعي لإسمنت الجزائر "جيكا" خلال العام الجاري على شهادة مطابقة المعايير الأوروبية "CE" لخمس منتجات إسمنتية مما يؤهلها لولوج الأسواق الأوروبية بسهولة، حسب ما أفاد به يوم الثلاثاء بوهران الرئيس المدير العام للمصنع قادة دينار.

و أبرز السيد دينار ل /وأج على هامش فعاليات الطبعة ال20 للصالون الدولي للعقار والبناء والسكن والأشغال العمومية "باتي واست 2023" الذي تتواصل بمركز المؤتمرات "محمد بن أحمد" لوهران, أن المصنع تحصل شهر فبراير المنصرم على علامة "الاتحاد الأوروبي" لأربع منتجات إسمنتية وهي "جيكا بنيان" لأعمال التشطيب وأشغال البناء الصغيرة و"جيكا انجازات" موجه لكبريات الأشغال الخاصة بالهياكل القاعدية والبنى التحتية.

أما النوع الثالث يتعلق ب "جيكا مضاد" وهو إسمنت مقاوم للكبريت في تنفيذ أشغال البناء في الأوساط عالية الملوحة والرطوبة مثل المؤسسات المينائية والمناطق الجنوبية فيما يستعمل المنتوج الرابع "جيكا بيطون" في أشغال الخرسانة الجاهزة والمسلحة.

و تحصل مصنع الإسمنت للشلف منذ شهرين على علامة "الاتحاد الأوروبي" لمنتوج "جيكا بيطون سريع" وهو الأكثر طلبا عليه في السوق الأوروبية إلى جانب منتوج "جيكا انجازات", حسب نفس المصدر.

كما تحصل مؤخرا أيضا على شهادة نظام إدارة البيئة "ايزو 14001" للمحافظة على البيئة والمحيط.

و يتوفر مصنع الإسمنت بالشلف على ثلاثة خطوط لإنتاج الإسمنت بطاقة إجمالية تقدر ب 4 ملايين و200 ألف طن سنويا من الاسمنت بالإضافة إلى مادة الكلينكر.

للتذكير يشارك زهاء 100 عارض من داخل وخارج الوطن في الصالون الدولي للعقار و البناء و السكن و الأشغال العمومية "باتي واست 2023" في طبعته العشرين الذي يدوم خمسة أيام.