ورقلة ولاية ''نموذجية'' في تربية المائيات

ورقلة - أكد وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية أحمد بداني اليوم الاثنين بورقلة أن هذه الولاية تعد ''نموذجية'' في مجال تربية المائيات.

وأوضح الوزير في الكلمة التي ألقاها خلال العرض الذي قدم له حول واقع قطاع تربية المائيات بالولاية بحضور السلطات المحلية وسفير كوريا الجنوبية بالجزائر يو كي جون ''أن النجاح في إطلاق مشاريع لتربية المائيات بالمنطقة سينعكس بالإيجاب على كافة الولايات الجنوبية بالوطن من خلال إنشاء مشاريع استثمارية مماثلة''.

وأضاف أن هناك حرصا من طرف السلطات المحلية بالولاية فيما يتعلق بتطوير نشاط تربية المائيات، حيث يتضح ذلك من خلال منطقة النشاطات المنشأة ببلدية حاسي بن عبد الله بدائرة سيدي خويلد، والتي تتربع على مساحة إجمالية قوامها 100 هكتار.

واستطرد عضو الحكومة قائلا : ''توجد عبر الوطن 43 منطقة نشاطات وأن هناك سبع (7) ولايات تم إنجاز بها الدراسات التقنية لإنشاء هذه المناطق''.

وأشار الوزير إلى أن ''منتوج أسماك المياه العذبة في الجزائر لم يعد حلما بل أصبح واقعا ملموسا'' مستشهدا بما تم تحقيقه في الآونة الأخيرة على مستوى الجزائر العاصمة عبر تسويق كميات كبيرة من أسماك البلطي بأسعار معقولة وذلك في إطار أسبوع التضامن بمناسبة الدخول الاجتماعي.

وكشف ذات المتحدث عن أنه سيتم إمضاء اتفاقية بين دائرته الوزارية ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية قصد استغلال مياه أحواض تربية المائيات في مجال الري الفلاحي لزيادة المنتوج الزراعي بالوطن لا سيما ما تعلق منه بالحبوب.

وقد تفقد السيد بداني في إطار هذه الزيارة التي دامت يوما واحدا، المزرعة النموذجية لتربية الجمبري ببلدية حاسي بن عبد الله حيث قدمت له شروحات وافية حول نشاط هذه المنشأة التي هي حاليا في حالة توقف عن إنتاج الجمبري بسبب عدم توفر اليرقات التي تستورد من الخارج وهي تنشط حاليا وبصفة مؤقتة في مجال تربية سمك البلطي.

كما عاين مختلف أقسام هذه المزرعة النموذجية التي تندرج في إطار شراكة بين الجزائر وكوريا الجنوبية، من بينها وحدة صناعة الأعلاف التي من المنتظر أن تدخل حيز الخدمة في نهاية سنة 2023.

وأشرف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية بنفس المزرعة على مراسم إمضاء اتفاقية بين المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات وشركة " قلوبال اقري فود" التي هي فرع من مجمع "مدار"، حيث سيتم بموجب هذه الاتفاقية +حسب الرئيس المدير العام لهذه الشركة لطفي بوعرعارة+ إنشاء مؤسسة جديدة لتربية البلطي والجمبري وأعلاف الأسماك.