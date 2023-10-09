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عون يستقبل نائبين عن تمنراست و جانت

  أدرج يـوم : الإثنين, 09 أكتوير 2023 14:28     الفئـة : جهـوي
عون يستقبل نائبين عن تمنراست و جانت

الجزائر - استقبل وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني,علي عون, اليوم الاثنين, نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، حنباسي مولود، عن ولاية تمنراست، والنائب عبد الرحمان مهدي، عن ولاية جانت، للاستماع للانشغالات وإيجاد الحلول المناسبة لكل ما يخص قطاع الصناعة, حسبما أفاد به بيان للوزارة.

واوضح البيان ان هذا اللقاء يندرج ضمن تعزيز التشاور والتنسيق الدائم بين وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني ونواب المجلس الشعبي الوطني والذي يسمح بدراسة جميع النقاط والمشاكل التي تعيق خلق مؤسسات ومشاريع استثمارية في هاتين الولايتين.

وتطرق الطرفان, خلال هذا اللقاء, إلى أهمية ترقية وتطوير الاستثمار في ولايتي تمنراست وجانت اللتين تعتبران مناطق استراتيجية في مجال التصنيع, حيث وقف النائبان على إشكالية الكهرباء التي تعيق الاستثمار أمام المصنعين المحليين والأجانب, يضيف نفس المصدر.

إضافة إلى ذلك, اقترح النائبان "تطوير صناعة نصف تحويلية لمختلف المنتجات الاستهلاكية وفتح باب التبادل التجاري مع بعض الدول الإفريقية لخفض أسعار المواد الاستهلاكية وبعض الفواكه الاستوائية الباهضة الثمن وهذا بخلق مؤسسات فاعلة في هذا المجال وتوفير الظروف المناسبة للمستثمرين".

وبدوره, ثمن السيد عون هذه الاقتراحات مؤكدا أن دائرته الوزارية تعمل ما بوسعها للاستماع لهذه الانشغالات لإيجاد الحلول المناسبة لرفع كل المشاكل التي تعيق الاستثمار في القطاع الصناعي.

كما أكد الوزير أن هذه الصناعات التحويلية ستساهم في خلق الثروة وخفض نسبة البطالة وخلق مناصب شغل في مجال التصنيع, وفقا للبيان.

آخر تعديل على الإثنين, 09 أكتوير 2023 16:20
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عون يستقبل نائبين عن تمنراست و جانت
  أدرج يـوم : الإثنين, 09 أكتوير 2023 14:28     الفئـة : جهـوي   شارك

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