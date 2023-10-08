بلمهدي يشدد على ضرورة التركيز على "الجانب الوظيفي" لفضاءات المسجد القطب بعنابة

و أوضح السيد بلمهدي خلال جلسة عمل خصصت لعرض مشروع المسجد القطب لعنابة الذي استفاد مؤخرا من رفع التجميد ومناقشة الجوانب المرتبطة بتصميمه بهدف إطلاق أشغال إنجازه, بأن "الاستغلال الأمثل للفضاءات على غرار مساحة المنارة التي يمكن تخصيصها لاحتضان مقرات وظيفية مع احترام الجوانب المعمارية الجمالية والاعتماد على الاستغلال المستدام للطاقة والمياه يمثلون خيارات ناجعة لتجسيد المشاريع الهيكلية و التحكم في تسييرها".
كما أبرز الوزير "ضرورة استدراك التأخر المسجل في تجسيد المشروع والتقيد بالطابع المعماري الإسلامي مع مراجعة تصميم محراب المسجد لإعطائه صورة أكثر جمالية و أناقة".
و يرتقب إنجاز المسجد القطب لعنابة على مساحة 6.000 متر مربع ببلدية البوني على أن يتسع لأكثر من 12 ألف مصلي.
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و يضم المسجد القطب لعنابة منارة علوها 70 مترا وقاعة للمحاضرات ب 300 مقعد و فضاءات ثقافية وتجارية وموقفا للسيارات ومكاتب وظيفية.
و استفاد هذا المشروع من تمويل قيمته 1 مليار دج وحددت تكلفة إنجازه بنحو 6 ملايير دج, كما تم التذكير به خلال هذه الجلسة التي عقدت بمقر الولاية.