الدخول المهني بولايات غرب البلاد: إلتحاق آلاف المتربصين الجدد بالمؤسسات التكوينية

وهران - التحق اليوم الأحد آلاف المتربصين الجدد بمختلف مؤسسات التكوين المهني بولايات غرب الوطن برسم الدخول التكويني لدورة أكتوبر 2023 الذي شهد فتح عدة تخصصات جديدة تتناسب مع سوق العمل وخصوصيات التنمية المحلية.

ففي وهران تميز هذا الدخول بالتحاق ما يقارب 15.850 متربص جديد بمقاعد التكوين ليفوق عددهم الإجمالي 29.500 متربص ومتمهن يتوزعون على 215 تخصصا عبر 32 مؤسسة تكوينية.

و شهدت مراسم الافتتاح التي أشرف عليها والي الولاية سعيد سعيود بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني "الشهيد خذاري حسني" استعراض مدير القطاع عيمار نور الدين- مختلف المؤشرات الخاصة بالقطاع والتخصصات الجديدة التي تدعم بها على غرار "صيانة الأجهزة المعلوماتية و المكتبية" و "الصيانة الصناعية في الإنشاءات الميكانيكية و الصناعة الحديدية" و "تسيير أشغال الترميم و التراث" و "المقاولاتية في تسيير النفايات" و غيرها.

إقرأ أيضا: الدخول المهني بولايات جنوب البلاد: تخصصات جديدة لتلبية احتياجات سوق الشغل

و بمعسكر استقبل 14 مركزا للتكوين المهني وأربعة معاهد وطنية متخصصة أزيد من 13.270 متربص ومتربصة منهم 9320 متربص جديد مع فتح ثمانية تخصصات جديدة تتمثل في "عامل في الطلاء الصناعي" و"التعمير" و"الطرق والشبكات المختلفة" و"تصليح الأجهزة الالكترونية" و"الفندقة خيار إيواء" و"التفصيل الصناعي" و"تقنيات استغلال تجهيزات السمعي البصري" و"خدمة القاعات".

و تميزت مراسم الدخول التكويني التي أشرف عليها الوالي محمدي فريد بالمعهد الوطني المتخصص "طيبي العربي" لتيغنيف بالتوقيع على اتفاقية تعاون وشراكة ما بين مديرية القطاع والمديرية العملياتية لاتصالات الجزائر ترمي إلى ترقية التكوين في تخصصات ربط وصيانة الألياف البصرية ومرافقة المقبلين على التخرج بالمؤسسات التكوينية لاستحداث مؤسسات مصغرة مختصة في الاتصالات.

و بعين تموشنت عرفت هذه الدورة إلتحاق 6375 متربص جديد بالمؤسسات التكوينية بالولاية فضلا عن توفير ستة تخصصات جديدة تتعلق بإستغلال محطات تحلية مياه البحر ومربية الطفولة الأولى و إنتاج الخضر وتصليح الأجهزة الكهرومنزلية و تركيب و وضع النجارة و القولبة، حسب المدير الولائي للقطاع رابح، بوحفص.

أما بالبيض فقد إلتحق أزيد من 8100 متربص بمقاعد القطاع من بينهم أزيد من 5 آلاف جديد يتوزعون على مختلف أنماط التكوين.

و عرف هذا الدخول التكويني الذي أشرف عليه والي الولاية نورالدين بلعريبي فتح 37 تخصصا جديدا على غرار تصليح الأجهزة الطبية و تحويل الحبوب و الكهروميكانيك، و التأمينات، و البنوك، و مصمم مجسمات البناء و الأشغال العمومية، و تنظيم و توزيع مياه السقي، و مراقبة النوعية في الصناعة الغذائية و غيرها ضمن الجهود المبذولة لتوسيع فرص التكوين والاستجابة لاحتياجات سوق العمل المحلية.

كما سجل بتلمسان استقبال أزيد من 10.700 متربص جديد سيتابعون تكوينهم في 189 تخصص منها ستة جديدة وهي "صيانة المصاعد" و"التصفيح" و"تطبيق رذاذ الطلاء الصناعي" و"خياطة وتركيب الأحذية والمنتجات الجلدية والألبسة الجلدية" و"مخطط معلوماتي ومصمم" و"الاتصال والصناعات المطبعية" (خيار دراسة وإنجاز المنتجات المطبعية).

و بالنعامة تعززت منظومة التكوين المهني بإدراج ستة تخصصات جديدة تشمل تركيب و صيانة الألواح الشمسية و الضوئية و الصرف الصحي و جمع النفايات الخاصة . وتم أيضا فتح تخصصات بناء في التراث المحلي وكذا تربية الأسماك في الأحواض و زراعة النباتات الطبية والعطرية وتركيب أجهزة التكييف و التبريد.

و إلتحق بالمؤسسات التكوينية ال 16 للولاية بالمناسبة ما لا يقل عن 3740 متربصا من بينهم زهاء 2600 جديد موزعين.

إقرأ أيضا: شرق البلاد/دخول مهني: إدراج تخصصات جديدة تستجيب لمتطلبات سوق العمل

و فيما يخص تيارت فقد تم إحصاء 8273 متربصا موزعين على 36 مؤسسة تكوينية فيما تدعم القطاع بأربعة تخصصات جديدة على غرار السياحة خيار الانتاج والتسويق واصلاح الطرق والشبكات والصناعات النفطية خيار الامن الصناعي والانتاج الحيواني خيار تربية الحيوانات المجترة.

أما سعيدة فقد سجلت التحاق أزيد من 5 آلاف متربص جديد بمقاعد التكوين برسم دورة اكتوبر التي أشرف على افتتاحها والي الولاية مرموري أمومن بمركز التكوين المهني والتمهين " بريزيني الشيخ" بمدينة سعيدة وعرفت إدراج 10 تخصصات جديدة لمواكبة سوق الشغل بالولاية منها "ترميم التراث المبني" و "مساح طوبوغرافي" و "صيانة الطرقات" و "صيانة المصاعد" وغيرها.

و يحصي القطاع أزيد من 6.300 متربصا يتابعون تكويناتهم المختلفة على مستوى 14 مؤسسة منها معهدين وطنيين متخصصين و 11 مركزا وملحقة واحدة.

كما عرف الدخول التكويني بمستغانم التحاق زهاء 6.700 متربص جديد بمختلف المؤسسات التكوينية فضلا عن التوقيع على أربع اتفاقيات بين القطاع ومؤسسات اقتصادية عمومية وخاصة في مجالات الطاقة و السياحة و الصناعة و التجارة.

و قد وفر القطاع لهذه الدورة ثمانية تخصصات جديدة لتلبية احتياجات سوق الشغل على المستوى المحلي وخاصة في مجالات التسيير الفندقي والهندسة المعمارية الداخلية وتجارة التجزئة واستغلال محطات معالجة المياه وتشغيل محطات تحلية مياه البحر والبناء والأشغال العمومية والخياطة العصرية.

إقرأ أيضا: الدخول المهني دورة أكتوبر: إدراج عروض تكوينية جديدة بولايات الوسط

كما عرفت المؤسسات التكوينية بغليزان التحاق أزيد من 6.200 متربص و متربصة من بينهم 3.550 مسجل جديد برسم هذه الدورة التي أعطى والي الولاية لكحل عياط عبد السلام إشارة انطلاقها بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني لغليزان.

و شهدت مراسم الافتتاح بمختلف ولايات غرب البلاد متابعة كلمة وزير التكوين و التعليم المهنيين ياسين مرابي التي تم نقلها بتقنية التحاضر عن بعد مباشرة من ولاية بسكرة التي إحتضنت الإنطلاق الرسمي لهذه الدورة كما تم أيضا إقامة معارض حول انجازات المتربصين والمتربصات في شتى التخصصات.