الدخول المهني بولايات جنوب البلاد: تخصصات جديدة لتلبية احتياجات سوق الشغل

ورقلة - تعززت منظومة التكوين بولايات جنوب البلاد برسم الدخول المهني الجديد (2023-2024) الذي أعطيت إشارة انطلاقه اليوم الأحد بفتح تخصصات في إطار سياسة القطاع الرامية إلى تلبية احتياجات سوق الشغل, وابرام إتفاقيات شراكة وتعاون بين قطاع التكوين وعدد من المؤسسات الاقتصادية والهيئات الاجتماعية.

فبولاية ورقلة أين أشرفت السلطات المحلية على انطلاق الموسم التكويني الجديد من المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني ''الشهيد سلطاني عبد القادر (ورقلة1)''، تم إدراج ثلاثة (3) تخصصات جديدة تتمثل في "فن الخط " و "تقنيات البيع" و "جرافيك ومواقع الواب"، حسبما أوضحه مدير القطاع بالولاية، أحمد بلخادم.

ويستقبل القطاع برسم دورة أكتوبر 2023 ما مجموعه 8653 متربص، منهم 4810 متربص مدمج و3825 متربص متواصل، مثلما أشير إليه.

وتميز الدخول التكويني الجديد بولاية توقرت بإدراج تخصصات جديدة، على غرار "صيانة التجهيزات المعلوماتية'' و"الاتصالات" و"تربية المائيات" و "النقش على الجبس" و "مرشد السياحة " و ''التصوير'' وغيرها من التخصصات التي من شأنها توفير يد عاملة مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل.

وبهدف تعزيز فرص التكوين لدى أوساط المتربصين بالولاية تم إبرام إتفاقيات شراكة وتعاون بين قطاع التكوين والتعليم المهنيين وعدد من المؤسسات الاقتصادية والهيئات الاجتماعية.

وأحصى القطاع بتوقرت 2603 متربصا مسجلا جديدا خلال هذه الدورة التي خصص لها أزيد من 4.200 منصب تكويني جديد في شتى أنماط التكوين من بينها 760 مقعدا بيداغوجيا لفائدة المستفيدين من جهاز منحة البطالة .

كما أدرجت مديرية القطاع بولاية المنيعة نحو 15 تخصصا جديدا في مختلف الأنماط التكوينية التي تتماشى مع خصوصية المنطقة، حسبما أفاد به المدير الولائي للتكوين المهني بن يوسف العيورات، مشيرا إلى أنه تم توفير أزيد من 3627 منصبا جديدا بذات الدورة، يتوزعون على 97 تخصصا تكوينيا.

وبولاية أدرار تم تخصيص 4.000 منصب بيداغوجي برسم هذه الدورة موزعين عبر 10 مراكز تكوينية ومعهدين وطنيين متخصصين في التكوين المهني إلى جانب 14 هيكل تكوين بالوسط الريفي وملحقة تابعة للمركز الجهوي للتعليم المهني عن بعد وثلاث مؤسسات خاصة معتمدة للتكوين والتعليم المهنيين.

كما برمجت لهذه الدورة 141 اختصاص في نمط التكوين الإقامي و 30 تخصص في نمط التكوين عن طريق التمهين.

وبولاية غرداية بلغ عدد المتربصين الذين التحقوا بمقاعد الدراسة عبر مؤسسات التكوين المهني ما مجموعه 10.030 متربص من بينهم 6.444 مسجلا جديدا يتوزعون على 96 تخصصا منهم 13 تخصصا جديدا في مختلف أنماط التكوين، في حين تم فتح ستة (6) تخصصات جديدة ذات صلة بقطاع الفلاحة بولاية الوادي.

وتميز هذا الدخول التكويني بولاية بشار باستحداث تخصصات جديدة في عدة مجالات من بينها "الأتوماتيزم" و''طرق تنظيم ورشة البناء'' و''الخياطة الصناعية'' و ''البستنة''، مثلما أوضحه المكلف بالتكوين بذات المديرية عبد الله شافي.

وخصص لهذه الدورة التكوينية نحو 4000 منصب بيداغوجي جديد موزع على مختلف الأنماط التكوينية، بينها جرى تخصيص ما لا يقل عن 1.092 منصبا بيداغوجيا بولاية تندوف تتوزع لا سيما بين التكوين الإقامي والتكوين في الوسط الريفي وتكوين المستفيدين من منحة البطالة.

وقد جرت مراسم افتتاح السنة التكوينية الجديدة بولايات جنوب البلاد في ظروف تنظيمية جيدة وتسخير كافة الإمكانات الضرورية لضمان استقبال المتربصين بمختلف المؤسسات التكوينية.