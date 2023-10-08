شرق البلاد/دخول مهني: إدراج تخصصات جديدة تستجيب لمتطلبات سوق العمل

و قد أشرف وزير التكوين و التعليم المهنيين، ياسين مرابي رفقة رئيس المجلس الأعلى للشباب، مصطفى حيداوي على الافتتاح الرسمي لدورة 8 أكتوبر2023 ، انطلاقا من مركز البحث العلمي و التقني بالمناطق الجافة و ذلك عن طريق تقنية التحاضر عن بعد.

و كشف الوزير بالمناسبة عن إدخال اللغة الانجليزية الوظيفية (التقنية) ضمن برامج التكوين لأجل تحسين مستويات و مهارات المتربصين و الاستجابة لمتطلبات الشريك الأجنبي.

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و بقسنطينة، التي أشرفت بها سلطات الولاية على افتتاح الدورة من المعهد الوطني للتكوين المتخصص في السياحة بالمقاطعة الإدارية علي منجلي، بلغ العدد الإجمالي للمقاعد البيداغوجية المتوفرة 12.151 مقعدا في مختلف أنماط التكوين.

كما تم بالمناسبة إدراج 6 تخصصات جديدة تشمل الكيمياء الصناعية وتقنيات السمعي البصري (تقنية الصورة) ومعالجة المواد والدهن والديكور والتجميل (مستوى 4) واستخلاص الزيوت والنباتات الطبية.

و بولاية باتنة التحق 6502 متربصا جديدا بمؤسسات القطاع، فيما بلغت عروض التكوين المبرمجة لهذه الدورة 9125 عرضا تكوينيا و ذلك في 20 شعبة مهنية في مختلف أنماط وأجهزة التكوين على غرار عنابة التي أعطيت إشارة الافتتاح بها من المعهد الوطني للتكوين ديدوش مراد بحضور السلطات المحلية، حيث تم تسجيل 7559 منصبا تكوينيا جديدا منه 1650 موجها لفئة المستفيدين من منحة البطالة.

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و بسكيكدة، تم فتح 10530 منصبا منها 4510 منصب متوج بشهادة و 6020 منصب تكوين تأهيلي، بالإضافة إلى عدة تخصصات و شعب جديدة على غرار مشغل في محطة تحلية مياه البحر و الهندسة المعمارية الداخلية و صيانة الأنظمة و كذا سائق آليات و الصناعات النفطية و التي تتماشى و خصوصيات الولاية.

و بالمسيلة، التحق 12285 متربصا جديدا عبر 38 مؤسسة تكوينية عمومية، حسب ما علم على هامش حفل الافتتاح الذي جرى بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني "داود صالح" بعاصمة الولاية، فيما تم إدراج 41 تخصصا جديدا في مختلف الأنماط و النظم التكوينية تتماشى و خصوصيات المنطقة على غرار خنشلة التي بلغ عدد الملتحقين بها إلى مؤسسات القطاع 7615 متكونا جديدا مع إدراج 5 تخصصات جديدة تتمثل في الصيانة الصناعية في الانشاءات الميكانيكية والصناعة الحديدية وتلحيم الأنابيب و صناعة البلاستيك و ميكانيك تصليح آلات الخياطة و الحياكة والشراء والتموين.

و بأولاد جلال تميز دخول دورة أكتوبر بإبرام اتفاقيتي شراكة بين مديرية التكوين و التعليم المهنيين و كل من مديريتي الصحة البرمجة ومتابعة الميزانية و ذلك ضمن تعزيز المسعى التشاركي ما بين القطاعات، فيما أفاد مدير التكوين و التعليم المهنيين، الطاهر طالبي بأنه تم تسجيل 3595 متربصا ومتربصة مؤكدا بالمناسبة على الاستراتيجية المتبعة من طرف القطاع والتي تقوم على تنويع عروض التكوين للمساهمة في تلبية احتياجات سوق العمل.

و بسطيف، التحق 21.624 متربصا من بينهم 13 ألف و 776 متربصا جديد بمؤسسات القطاع، حيث أشرفت سلطات الولاية على انطلاق الدورة التكوينية الجديدة من المعهد الوطني للتكوين و التعليم المهنيين "عمر ستر الرحمان" بعين أرنات، حيث تم إمضاء 5 اتفاقيات تعاون بين مديرية التكوين و التعليم المهنيين وبعض المؤسسات الاقتصادية في مبادرة تهدف الى مرافقة خريجي شباب مؤسسات التكوين في عدة مجالات.

و بميلة، التحق 6786 متكونا بمختلف مؤسسات القطاع مع إدراج 15 تخصصا جديدا يتماشى و رغبات المقبلين على التكوين وكذا متطلبات سوق الشغل بالولاية.