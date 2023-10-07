جانت: لعبة '' تكاتشيلت'' عادة راسخة تميز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

جانت - يحرص سكان ولاية جانت بمناسبة الاحتفال المولد النبوي الشريف على ممارسة لعبة "تكاتشيلت" التي تعد واحدة من بين أبرز العادات المتوارثة جيلا بعد جيل بمنطقة الطاسيلي ن آزجر.

وتعتمد هذه اللعبة التي تطلق عليها أيضا تسمية ''تكركيرة''، على تشكيل فريقين أحدهما من الجهة الشمالية والآخر من الجهة الجنوبية على مستوى كل قصر من القصور الثلاثة بمدينة جانت، حيث يتنافس فيها فريقان من خلال تمرير كرة صغيرة مصنوعة من جلد الإبل ويتم لفها بسعف أو ليف النخيل بواسطة قضيب خشبي محاولين الوصول إلى منطقة الفريق الخصم.

ويتوفر كل قصر على ساحة للعب، على غرار ساحة "داق الجيلالي" بقصر زلواز وساحة "داق إن نانو "بقصر الميزان وساحة "داق بوغلا المنيفة" بقصر أجاهيل، حيث تشهد المباريات حضورا جماهيريا غفيرا للاستمتاع بمشاهدة هذه المنافسة ذات الطابع الرياضي والترفيهي وتشجيع الفريق المفضل في أجواء حماسية.

وخلال هذه المباريات، يتم ضرب الدف (القنقة) وترتفع أصوات الهتافات والتصفيق وتردد قصائد متنوعة من قبل مشجعي كل فريق، بالإضافة إلى قصائد هجائية توجه للفريق المنافس.

ودأب سكان القصور الثلاثة على ممارسة هذه اللعبة التقليدية في الثامن عشر من شهر ربيع الأول الذي يصادف اليوم السابع من ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم أو ما يسمى محليا بيوم "التسمية"، وذلك بعد صلاة العصر إلى غاية صلاة المغرب.

تراث منطقة الطاسيلي ن آزجر ثروة بحاجة إلى حماية وتثمين

وفي هذا الصدد, أكد عثمان بالنقاس, مهتم بتراث المنطقة وكاتب ورئيس جمعية قصر الميزان تيغورفيت الثقافية, أن "لعبة تكاتشيلت تمثل موروثا هاما تزخر به المنطقة حيث يحرص ساكنة المنطقة على الاجتماع حول أحداثها وتنسيق الجداول لإلغاء المواعيد والأعمال من أجل حضور هذه الفعالية كونها تشكل موعدا اجتماعيا يجتمع فيه الأجداد والآباء والأحفاد''.

ورغم ممارستها بشكل سنوي- يضيف ذات المتحدث- إلا أن هذه اللعبة تحتاج إلى مزيد من التثمين والمحافظة عليها كموروث ثقافي لمنطقة الطاسيلي ن آزجر سواء من خلال تطرق الباحثين لهذه اللعبة أو الترويج لها من خلال مختلف الدعائم الإعلامية.

ومن جهته, اعتبر إمام مسجد علي بن أبي طالب بقصر الميزان, الشيخ مصطفى شالعلي, في تصريح لوأج أن لعبة تكاتشيلت تعتبر مظهرا من مظاهر الفرح بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وفسحة للترويح عن النفس وموعدا اجتماعيا يحضره جميع فئات المجتمع بكل قصر في صورة تبرز الترابط الاجتماعي والتضامني في المنطقة لتكون خاتمة لمراسيم طويلة من الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وبعد يوم مليء بالذكر وتلاوة القصائد الوترية في مدح خير البرية بالمساجد وتناول الأكلات الشعبية المرسلة من طرف النسوة إلى المعتكفين في المساجد.

يذكر أن منطقة الطاسيلي تزخر بتراث ثقافي عني ومتنوع يساهم في استقطاب أعداد كبيرة من السياح الأجانب والوطنيين على غرار تظاهرة "سبيبا" التي تقام كل سنة هجرية بالتزامن مع حلول العاشر من شهر محرم.

كما سجلت المنطقة التي تعتبر أكبر متحف على الهواء الطلق، توافد ما لا يقل عن 5335 سائحا أجنبيا من 37 جنسية مختلفة وأكثر من 21 الف سائح محلي على مختلف المناطق السياحية والأثرية خلال موسم السياحة الصحراوية الماضي.