قسنطينة : تنظيم الطبعة ال6 للصالون الدولي للعقار والبناء والأشغال العمومية من 18 إلى 21 أكتوبر

الجزائر- سيتم تنظيم الطبعة ال6 للصالون الدولي للعقار والبناء والأشغال العمومية للشرق الجزائري في الفترة الممتدة من 18 الى 21 أكتوبر الجاري, بالمركب الثقافي أحمد باي الزينيت بقسنطينة, حسب ما أورده اليوم السبت بيان للمنظمين.

ويشارك في هذه التظاهرة الاقتصادية ازيد من 150 عارضا من مؤسسات جزائرية وأجنبية من آسيا و أووربا وإفريقيا ناشطة في مجال البناء والعقار والأشغال العمومية, كما يشكل هذا الموعد فرصة لعقد لقاءات مهنية بين متعاملين متخصصين بهدف "تعزيز وتطوير علاقات الشراكة والاستثمار الاقتصادي والتجاري في قطاعات حيوية ومتكاملة لتحقيق اهداف التنمية المرجوة", حسب البيان.

وسيشهد الصالون، المنظم من طرف غرفة التجارة والصناعة لولاية قسنطينة بالتعاون مع مؤسسة "سانفلاور" للاتصال والجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين، حضور ممثلين عن "أكثر من 30 سفارة وممثليات تجارية معتمدة بالجزائر بهدف عقد لقاءات مباشرة مع الشركات الجزائرية, وذلك لدعم مسار تصدير السلع والخدمات نحو البلدان الافريقية في وقت وجيز وفعالية أكبر في اطار التحفيزات التي تضمنتها اتفاقية منطقة التبادل الحر بين الدول الافريقية", وفقا للمصدر ذاته.

اضافة الى ذلك، سيشكل هذا الصالون، الذي تحتضنه ولاية قسنطينة منذ 2018، فضاء لتبادل الخبرات واستكشاف و ربط علاقات شراكة اقتصادية من شانها الدفع أكثر بقطاعات البناء والعقار والأشغال العمومية التي تشهد حيوية كبيرة وتساهم بشكل كبير في مسار التنمية الاقتصادية الوطنية.

وبالنظر لأهمية البحث العلمي والتكنولوجي في التطور الاقتصادي, تم منح فضاءات عرض مجانية للجامعات ومراكز البحث وكذا المؤسسات الناشئة للمشاركة والمساهمة في برنامج المحاضرات التي ستتمحور حول آليات وسبل تحقيق الفعالية والاعتماد على التقنيات والتكنولوجيا الحديثة، حسب البيان.

وينتظر أن تحقق الطبعة ال6 للصالون الدولي للعقار والبناء والاشغال العمومية إمضاء العديد من اتفاقيات العمل والشراكة, وترتقب حضور أكثر من 20 ألف زائر مهني، بالنظر الى الاقبال الذي شهدته الطبعات السابقة، يضيف نفس المصدر.