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معسكر : الطبعة الأولى للصالون الوطني للعتاد والمواد الفلاحية إبتداء من الإثنين

  أدرج يـوم : السبت, 07 أكتوير 2023 09:11     الفئـة : جهـوي

معسكر ـ ستحتضن القاعدة متعددة الرياضات بالقطب الرياضي "جبار محمد" لمعسكر إبتداء من يوم الإثنين المقبل الطبعة الأولى للصالون الوطني للعتاد والمواد الفلاحية وتربية الحيوانات والصناعات التحويلية والتبريد، حسبما علم يوم الجمعة لدى المنظمين.


و ستعرف هذه التظاهرة المنظمة بمبادرة من الغرفة الولائية الفلاحية بالتنسيق مع مديرية المصالح الفلاحية ومؤسسة مختصة في تنظيم المعارض مشاركة أزيد من 30 عارضا من مختلف ولايات الوطن منهم مؤسسات عمومية و خاصة مختصة في الصناعات التحويلية و أخرى في تصنيع العتاد الفلاحي و غرف التبريد و معاهد تابعة لوزارة الفلاحة و التنمية الريفية و وكالات البنوك و الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي فضلا عن فلاحين، وفقا لما أوضحه لوأج رئيس ذات الغرفة محمد زوقارات.


كما ستشارك في هذا الصالون مؤسسات عمومية وخاصة لإنتاج البذور والأسمدة الكيماوية والأدوية الزراعية، استنادا لذات المسؤول.


و برمجت على هامش هذه التظاهرة التي تدوم ثلاثة أيام محاضرات سينشطها أساتذة من عدة جامعات بالوطن و ستتناول مواضيع ذات صلة بالمحاصيل الإستراتيجية والتقنيات الحديثة في عملية تبريد المنتوجات الفلاحية و الزراعات الحديثة، مثلما أشار اليه المتحدث.


و يهدف تنظيم هذا الصالون إلى خلق فضاء للتبادل بين المهنيين للمساهمة في تطوير الفلاحة في مجال الزراعات الاستراتيجية و تربية الحيوانات و تبريد المواد الفلاحية و توسيع المجالات الفلاحية الأخرى التي بدورها تساهم في تطوير الصناعات التحويلية، يضيف نفس المصدر.

 

 

آخر تعديل على السبت, 07 أكتوير 2023 12:14
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معسكر : الطبعة الأولى للصالون الوطني للعتاد والمواد الفلاحية إبتداء من الإثنين
  أدرج يـوم : السبت, 07 أكتوير 2023 09:11     الفئـة : جهـوي   شارك

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