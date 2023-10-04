مستغانم: ولادة 10 أشبال من فصيلة الأسود الإفريقية منها 4 بيضاء نادرة بحديقة "موستالاند"

مستغانم - شهدت حديقة الحيوانات بحظيرة التسلية والترفيه "موستالاند" بولاية مستغانم مؤخرا ولادة 10 أشبال من فصيلة الأسود الإفريقية منها 4 بيضاء نادرة عالميا, حسبما علم يوم الأربعاء من إدارة الحديقة.

وأوضح مسؤول العيادة البيطرية بالحديقة, لخضر واسيني في تصريح لوأج أن "موستالاند عرفت في ظرف أسبوع واحد ولادتين متتاليتين لتوأمين مكونين من 5 أشبال للبؤة +شيما+ و5 أشبال أخرى للبؤة +جوليات+ (المولودة بالجزائر) من بينهم 4 أشبال بيضاء اللون من فصيلة الأسود الإفريقية النادرة".

وذكر السيد واسيني أن "التوائم توجد حاليا في وضعية صحية جيدة خاصة أن الفريق الطبي للحديقة وفر لها جميع الشروط الضرورية للرعاية البيطرية والتي تسمح حتى الآن للأشبال الصغيرة بالاعتماد على الأم فقط دون مساعدة".

وسجلت حديقة موستالاند في 2019 ولادة أول أسد إفريقي أبيض اللون في الجزائر (جوليات) وهي حالة نادرة في العالم خاصة أن هذا النوع من السنوريات لا يعيش إلا في بعض الحدائق (125 أسد) ولم يعد موجودا في الطبيعة.

وشهدت ذات الحديقة العام الماضي حدثا نادرا آخرا بعد ولادة توأم مكون من 4 أشبال بيضاء اللون للبؤة "جوليات" التي سبق لها وأن أنجبت 7 أشبال في ولادة واحدة.

ووصف السيد واسيني هذا الحدث ب "الاستثنائي" و"الرائع" خاصة بعد أن بلغ عدد السنوريات النادرة (الأسود الإفريقية والنمور البنغالية) الموجودة بالحديقة 28 من بينهم 8 أسود إفريقية بيضاء.

ويوجد بهذا الفضاء الذي تم فتحه للزوار في 13 يوليو 2017 زهاء 100 حيوان من 36 صنفا وفصيلة من بينها حيوانات نادرة على غرار "النمور الملكية البنغالية" و"الذئاب القطبية البيضاء" و"اللاما" و"الياك" وقرود "البابوا" الغابونية و"تمساح النيل" و"الأسد الإفريقي" والأنواع الجزائرية المهددة بالانقراض مثل "الضبع المرقط" و"الفنك" وقرد "المكاك" أو "الماغو".