السيد رخروخ يشدد على احترام آجال تسليم الخط المنجمي بشار- تندوف-غار جبيلات و الطريق تندوف-الزويرات 

الجزائر - أكد وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، خلال زيارة عمل قادته الى ولايتي تندوف وبشار، على ضرورة احترام الآجال المحددة لتسليم مشروعي الخط المنجمي بشار- تندوف-غار جبيلات و الطريق الرابط بين تندوف و الزويرات, حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان للوزارة.

و خلال زيارته للعديد من المشاريع الهامة بهاتين الولايتين، و من أهمها مشروع انجاز الخط المنجمي الجديد الذي يربط بشار- تندوف-غار جبيلات و كذا مشروع انجاز الطريق الرابط بين تندوف-الزويرات (موريتانيا), أكد الوزير على احترام الآجال المحددة لهذه المشاريع الهامة و الاستراتيجية التي تدخل في اطار الاستثمارات التي أطلقتها الدولة في سبيل تطوير البنى التحتية للبلاد.

و استهل السيد رخروخ زيارته بتفقد مشروع انجاز الخط المنجمي الجديد الذي يربط بشار- تندوف-غار جبيلات على مسافة 950 كلم، حيث يكتسي هذا الخط، الذي دخل مؤخرا مرحلة التحضير التقني تحسبا لإطلاق ورشات إنجازه، تحت إشراف الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية ''أنسريف"، "أهمية بالغة باعتباره سيفتح آفاقا تنموية واعدة لتثمين الثروات المنجمية"، حسب البيان.

و في هذا الإطار, شدد الوزير على ضرورة تعزيز ودعم الورشات بالإمكانيات والوسائل المادية والبشرية اللازمة وكذا احترام العقود المبرمة بين تجمع شركات الإنجاز، والسهر على ضمان نوعية الأشغال وتدعيم أليات التنسيق بين مختلف الفاعلين في هذا المشروع، من أجل تسليمه في جويلية 2026.

و يتضمن انجاز هذا المشروع الضخم والاستراتيجي 3 مقاطع، بدءا بالمقطع الذي يربط مدينة بشار بالنقطة الكيلومترية 200 على مسافة 200 كلم، حيث باشرت شركات الإنجاز عملية فتح الرواق على هذه المسافة، بالموازاة مع تقدم إجراءات نزع الملكية. ويشرف على إنجاز هذا المقطع مجمع شركات وطنية. وسيتم استلام هذا المشروع في غضون 30 شهرا.

ويربط المقطع الثاني مدينة تندوف بمنطقة ام العسل شمالا على مسافة 175 كلم حيث تم تثبيت مسار هذا المقطع واختيار شركات الإنجاز العمومية الوطنية و تحديد مكاتب الدراسات المشرفة على عملية متابعة الأشغال .

كما يمتد المقطع الثالث لهذا المشروع على مسافة 575 كلم و قد انتهت به الدراسات حيث تم اطلاق مناقصة وطنية ودولية لإختيار شريك اجنبي تتوفر فيه الشروط اللازمة من مقدرات مالية وتقنية تمكنه من انجاز هذا الخط في أجل محدد ب30 شهرا، حسب البيان.

من جانب اخر، تفقد الوزير مشروع انجاز الطريق الرابط بين تندوف-الزويرات (موريتانيا) على مسافة 840 كلم، حيث يهدف المشروع الى خلق جسر للتواصل بين البلدين وساكنتيهما وكذا تطوير المبادلات التجارية و المواصلات حيث تم الانتهاء من الدراسات التمهيدية للمقطع الأول من المشروع الذي يمتد من المعبر الحدودي نحو مدينة بئر أم مغرين بموريتنانيا على مسافة 320 كلم.

وبخصوص المقاطع المتبقية من المشروع، والتي تمتد من بئر أم مغرين نحو مدينة الزويرات الموريتانية، سيتم استكمال الدراسات التمهيدية والتفصيلية مع نهاية شهر أكتوبر من السنة الجارية. وفي هذا الشأن، دعا الوزير مكاتب الدراسات الى الالتزام بهذا التعهد, يضيف البيان.