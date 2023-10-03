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الجزائر العاصمة: مؤسسة إيتوزا تطلق خدمة الجولات السياحية بالحافلة المكشوفة "سيتي تور"

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 03 أكتوير 2023 16:33     الفئـة : جهـوي
الجزائر العاصمة: مؤسسة إيتوزا تطلق خدمة الجولات السياحية بالحافلة المكشوفة &quot;سيتي تور&quot;

الجزائر - أطلقت المؤسسة العمومية الوطنية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها, اليوم الثلاثاء, خدمة الجولات السياحية عن طريق الحافلات المكشوفة "سيتي تور", للتعريف بالمعالم التاريخية والثقافية الموجودة بالعاصمة.

وتسمح هذه الخدمة باستكشاف العاصمة ومعالمها السياحية على متن حافلة ذات طابقين, مجهزة بشاشة كبيرة ومكبرات صوت, برفقة مرشد سياحي يرتدي الزي التقليدي المحلي والذي يقوم بتزويد الركاب بكافة المعلومات الضرورية باللغة العربية, واللغة الانجليزية في حال وجود سياح أجانب.

وتم تحديد سعر التذكرة ب 450 دج بالنسبة للجولة التي تستغرق ساعتين و600 دج للجولة التي تستغرق أربع ساعات و 1000 دج للجولة التي تستغرق ست ساعات, ويشمل هذا السعر المشروبات المقدمة على متن الحافلة.

وأوضحت المكلفة بالإعلام على مستوى المؤسسة, آسيا زايدي, خلال مراسم الإطلاق الرسمي للخدمة, أن "إيتوزا" خصصت مبدئيا أربعة حافلات "سيتي تور" وهو رقم مرشح للارتفاع مستقبلا في إطار المساعي الرامية للترويج للسياحة المحلية.

وتوفر المؤسسة خدمة "سيتي تور" في مرحلة أولى أربعة أيام في الأسبوع وهي الجمعة والسبت والاثنين والثلاثاء.

وبالنسبة لرحلات الجمعة, ستنطلق حافلات "سيتي تور" على الساعة الثالثة زوالا على مستوى الصابلات, حسب المتحدثة التي أضافت بأن الانطلاقة يوم السبت ستكون بمحطة اول ماي على الساعة التاسعة صباحا, بينما تنطلق رحلات الاثنين والثلاثاء على الثانية زوالا.

وخلال مراسم الاطلاق الرسمي للخدمة, قامت "إيتوزا" برحلة تجريبية في شوارع العاصمة, أبدى فيها الركاب استحسانهم لهذه المبادرة التي تسهم في التعريف بأهم المناطق السياحية في العاصمة مثل القصبة والمساجد والحدائق وغيرها.

وفي تصريح ل/وأج, أكد أحد ركاب "أن هذه الخطوة ستساهم في تخفيف الضغط على الاولياء الذين لا يمتلكون سيارات, حيث ستمكنهم من أخذ ابنائهم للقيام بنزهات ذات طابع ثقافي بأسعار مقبولة".

كما ثمنت سيدة قادمة من ولاية بومرداس هذه الخدمة التي أطلقتها المؤسسة العمومية الوطنية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها, معتبرة أنها تروج للإمكانيات السياحية الوطنية وتجذب السواح مع الدعوة لتعميمها على جميع مناطق البلاد.

كلـمات مفتـاحيــة :
الجزائر العاصمة: مؤسسة إيتوزا تطلق خدمة الجولات السياحية بالحافلة المكشوفة "سيتي تور"
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 03 أكتوير 2023 16:33     الفئـة : جهـوي   شارك

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