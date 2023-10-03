تجهيز مصنع الإسمنت لمجمع "جيكا" بني صاف بمصفاة من آخر طراز

وهران - تم تجهيز مصنع الاسمنت لبني صاف (ولاية عين تموشنت) التابع للمجمع الصناعي لإسمنت الجزائر "جيكا" بمصفاة من آخر طراز تقلل بشكل كبير من انبعاث الغبار من مداخنه, حسبما علم لدى مسؤولين في المجمع.

وأشار مدير السلامة والصحة والبيئة بمجمع "جيكا", عبد الحليم برياح, في تصريح لوأج على هامش الصالون الدولي للتحول الطاقوي وطاقات المستقبل "ايرا" الذي يقام بمركز المؤتمرات "محمد بن أحمد" لوهران من 2 إلى 4 أكتوبر, الى أن "المصنع قد جهز بالمصفاة في أبريل 2023 ".

وأكد ذات المسؤول بأنه بعد تركيب هذه المصفاة, أصبحت جميع مصانع الإسمنت التابعة لمجمع "جيكا" و البالغ عددها 13 مصنعا مجهزة الآن بمعدات التصفية، مضيفا بأن هذه المعدات الحديثة مكنت من تحسين أداء نظام الترشيح في مصانع الإسمنت للمجمع، مما يقلل من انبعاثات الغبار، بأقل من عتبة 10 ملغ/مكعب عادي، المسموح بها بموجب المعايير الدولية في هذا المجال.

وأبرز السيد برياح بأن المجمع قام بعدة إجراءات في مجال حماية البيئة من آثار صناعة الإسمنت، حيث تم انجاز أزيد من 130 مشروعا بيئيا منذ 2010، على غرار انجاز 15 محطة لمعالجة وتصفية مياه الصرف الصناعية، على مستوى كافة المصانع التابعة للمجمع، و12 مساحة لتخزين وفرز النفايات.