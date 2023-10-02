وزير الطاقة والمناجم يستقبل نائب برلماني عن ولاية سكيكدة

الجزائر - استقبل وزير الطاقة والمناجم, محمد عرقاب, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, نائب المجلس الشعبي الوطني عن الدائرة الانتخابية لولاية سكيكدة, نبيل قند, للاطلاع على انشغالات مواطني الولاية المتعلقة بالقطاع, حسبما أفاد به بيان للوزارة.

ويندرج هذا اللقاء, الذي جرى بمقر الوزارة بحضور إطاراتها, في إطار "الإصغاء والتكفل ببعض المسائل والانشغالات المطروحة من طرف النائب بخصوص الربط الطاقوي (كهرباء وغاز), وتعميم استعمال صهاريج غاز البروبان بالولاية", يوضح ذات البيان.

كما تم التطرق خلال هذا اللقاء, يضيف المصدر, إلى "بعض المشاريع الاستثمارية المنجمية وكذا إعادة بعث النشاط المنجمي بولاية سكيكدة".

وبالمناسبة, أكد الوزير أن "ولاية سكيكدة تزخر بالإمكانات والموارد اللازمة لإنعاش قطاع المناجم بالولاية, من طرف مؤسسات القطاع والخواص الراغبين بالاستثمار في القطاع المنجمي, ومساهمتها في التنمية المحلية وخلق مناصب للشغل".

كما تم التطرق مع النائب إلى ملف الاستثمار الاجتماعي لمؤسسات القطاع بالولاية, حسب البيان.