مؤسسة الإسمنت ومشتقاته بالشلف تتحصل على شهادة مطابقة المعايير الأوروبية لمنتج جديد

الشلف - تحصلت مؤسسة الإسمنت ومشتقاته بالشلف التابعة للمجمع الصناعي لإسمنت الجزائر "جيكا" على شهادة مطابقة المعايير الأوروبية (CE) لمنتج إسمنت "جيكا بيطون" CEM I 42.5R, ليضاف إلى أربعة أنواع أخرى من الإسمنت التي تحصلت على ذات الشهادة سابقا, حسبما علم اليوم الاثنين لدى مسؤولي هذه المؤسسة.

وأوضح مدير هذه المؤسسة بالشلف, جمال سوالمية, لوأج, على هامش فعاليات إحياء اليوم العالمي و العربي للإسكان التي جرت بمقر مديرية السكن, أن مصالحه قد تحصلت مؤخرا على شهادة مطابقة المعايير الأوروبية لمنتج خامس من منتجات للشركة و المتمثل في إسمنت جيكا بيطون CEM I 42.5R.

وأضاف ذات المتحدث أن هذا المنتج هو إسمنت بورتلاندي للخرسانة عالية الأداء ذو مقاومة سريعة على المدى القصير مخصص للمناطق ذات الجو البارد لاسيما خلال فصل الشتاء و التي يجب أن تكون فيها مدة نزع القوالب قصيرة , لافتا إلى أن درجة تصلب هذا المنتج الجديد تفوق 20 ميغا باسكال خلال يومين.

واستنادا للسيد سوالمية تعمل مؤسسة الإسمنت و مشتقاته بالشلف على الاستجابة لطلبات السوق و تصنيع مادة الإسمنت وفق المعايير الأوروبية و العالمية بما يسمح بتسويقها نحو وجهات دولية مستقبلا, علما أن أربعة منتجات أخرى تحصلت سابقا على شهادة مطابقة المعايير الأوروبية هي جيكا بيطون (N42.5), جيكا بنيان (N32.5), جيكا إنجازات (N52.5) و جيكا مضاد (N42.5N-SR5), وفقا لذات المصدر.

وتبلغ قدرات إنتاج مؤسسة الاسمنت و مشتقاته بالشلف التي تتوفر على ثلاثة خطوط للإنتاج, 4,2 مليون طن من الإسمنت و 3,6 من الكلينكر و تنتج حاليا سبعة منتجات, خمسة منها متحصلة على شهادة مطابقة المعايير و المقاييس الأوروبية.