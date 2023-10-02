مؤسسة الإسمنت ومشتقاته بالشلف تتحصل على شهادة مطابقة المعايير الأوروبية لمنتج جديد

وأوضح مدير هذه المؤسسة بالشلف, جمال سوالمية, لوأج, على هامش فعاليات إحياء اليوم العالمي و العربي للإسكان التي جرت بمقر مديرية السكن, أن مصالحه قد تحصلت مؤخرا على شهادة مطابقة المعايير الأوروبية لمنتج خامس من منتجات للشركة و المتمثل في إسمنت جيكا بيطون CEM I 42.5R.
وأضاف ذات المتحدث أن هذا المنتج هو إسمنت بورتلاندي للخرسانة عالية الأداء ذو مقاومة سريعة على المدى القصير مخصص للمناطق ذات الجو البارد لاسيما خلال فصل الشتاء و التي يجب أن تكون فيها مدة نزع القوالب قصيرة , لافتا إلى أن درجة تصلب هذا المنتج الجديد تفوق 20 ميغا باسكال خلال يومين.
واستنادا للسيد سوالمية تعمل مؤسسة الإسمنت و مشتقاته بالشلف على الاستجابة لطلبات السوق و تصنيع مادة الإسمنت وفق المعايير الأوروبية و العالمية بما يسمح بتسويقها نحو وجهات دولية مستقبلا, علما أن أربعة منتجات أخرى تحصلت سابقا على شهادة مطابقة المعايير الأوروبية هي جيكا بيطون (N42.5), جيكا بنيان (N32.5), جيكا إنجازات (N52.5) و جيكا مضاد (N42.5N-SR5), وفقا لذات المصدر.
وتبلغ قدرات إنتاج مؤسسة الاسمنت و مشتقاته بالشلف التي تتوفر على ثلاثة خطوط للإنتاج, 4,2 مليون طن من الإسمنت و 3,6 من الكلينكر و تنتج حاليا سبعة منتجات, خمسة منها متحصلة على شهادة مطابقة المعايير و المقاييس الأوروبية.
للإشارة, نظمت مديرية السكن اليوم بمناسبة اليوم العالمي و العربي للإسكان أبوابا مفتوحة, تحت شعار "أنسنة المدن من دعائم الصحة النفسية لأفراد المجتمع", تضمنت معارض لمختلف إنجازات قطاع السكن بالولاية بمشاركة مديرية التجهيزات العمومية و مؤسسات بنكية و مؤسسة الإسمنت و مشتقاته.