إلتحاق آلاف الدارسين بأقسام محو الأمية بولايات غرب البلاد

وهران- إنطلق اليوم الأحد الموسم الدراسي لسنة 2023-2024 بمختلف ولايات الغرب على غرار باقي مناطق الوطن بإلتحاق آلاف الدارسين بأقسام محو الأمية.

فبولاية النعامة التي احتضنت الإنطلاق الرسمي للموسم الدراسي 2023 ـ 2024 التحق بفصول محو الامية زهاء 2.300 دارسا و دارسة سيزاولون تعليمهم ب 74 قسما يشرف عليه طاقم يتكون من 77 مؤطرا من المتعاقدين للتكفل بتعليم الدارسين في إطار الإستراتيجية الوطنية لمحو الأمية.

و بالمناسبة احتضنت ثانوية "عبد الحميد بن باديس" بعين الصفراء فعاليات الإنطلاق الرسمي لموسم الدراسة لفصول محو الامية بتنظيم معرض للتعريف بدور الرقمنة و التعليم الإلكتروني في ميدان محو الأمية و تقديم إحصائيات حول تطور الإستراتيجية الوطنية لمحو الأمية إلى جانب إبراز دور مختلف الهيئات و الجمعيات في هذا المجال.

و بوهران و برسم الموسم الدراسي الجديد إلتحق أزيد من 10.600 متمدرس منهم حوالي 1.000 متمدرس جديد بأقسام محو الأمية ال 840 التي تتوزع على مختلف دور الثقافة و المساجد و دور المسنين و الجمعيات المتواجدة بمختلف دوائر و بلديات الولاية ، وفق ما ذكرته لوأج السيدة سالم فطيمة مديرة ملحقة وهران للديوان الوطني لمحو الأمية و تعليم الكبار.

و يشرف على تدريس هؤلاء طاقم تأطير يتكون من أكثر من 420 معلما و أستاذا وفرت لهم كافة الوسائل الضرورية من أجل سير السنة الدراسية على أكمل وجه ، استنادا لذات المسؤولة.

و في معسكر استقبل 374 قسما لمحو الأمية بالولاية أكثر من 7 آلاف دارس و دارسة منهم 5.500 مسجل جديد في هذه الفصول يؤطرهم 343 معلما مدمجا في إطار عقود الديوان الوطني لمحو الأمية و تعليم الكبار.

و سجلت خلال الموسم الدراسي الجديد لفصول محو الأمية زيادة في عدد الدارسين و الدارسات بلغت 500 مقارنة بالموسم الدراسي الماضي و ذلك بفضل العمل الجواري التحسيسي المجسد منذ بداية السنة الجارية من طرف ممثلي الملحقة المذكورة بالبلديات و الذي استهدف مناطق حضرية و ريفية بالجهة ، حسبما صرح به مدير ملحقة الديوان الوطني لمحو الأمية و تعليم الكبار بن عمار نكروف.

و بعين تموشنت وصل عدد أقسام محو الأمية و تعليم الكبار التي تم فتحها عبر مجموع بلديات الولاية إلى 347 قسم حيث بلغ عدد المسجلين بهذه الاقسام 4.832 دارسا منهم 2.722 إناث و 2.110 رجال موزعين على مختلف الأقسام المتواجدة عبر 28 بلدية ، مثلما أبرزه مدير ديوان و محو الأمية و تعليم الكبار بعين تموشنت نور الدين حلحالي.

و توفر ذات الهيئة التعليمية كافة الإمكانيات البشرية و المادية لإنجاح هذه السنة الدراسية التي إنطلقت اليوم بالتنسيق مع كل الأطراف الفاعلة محليا ، مثلما أشير إليه.

كما انطلق الموسم الدراسي الجديد لمحو الأمية بتلمسان بفتح ككل سنة من 7 الى 10 أقسام جديدة خاصة بالمستوى الأول لمحو الأمية للسماح و التحاق أكبر عدد ممكن من الراغبين في تعلم الكتابة و القراءة خاصة المرأة الريفية ، وفق السيدة شارف الشريفة منسقة الإعلام و التحسيس على مستوى ملحقة الديوان الوطني التي أفادت بأن هناك أيضا أقسام لمحو الأمية عبر مؤسسات اعادة التربية بالولاية علاوة على فتح قسم جديد بمركز الأشخاص المسنين بهضبة" لالة ستي".

للإشارة أحصت ملحقة الديوان الوطني لمحو الأمية و تعليم الكبار لتلمسان خلال الموسم الدراسي الماضي 12.746 مسجل في صفوف محو الأمية فيما يشمل التأطير البيداغوجي 410 معلم من حاملي الشهادات .

و قد تم خلال السنة الماضية تحرير 681 شخص من الأمية تحصلوا على شهادة التعليم القاعدي التي تعادل شهادة التعليم الابتدائي بعد تلقيهم لتكوين في ثلاث مستويات على مدار ثلاث سنوات شمل تعليم اللغة العربية والرياضيات.

و بتيارت تجاوز عدد المسجلين خلال الموسم الحالي 7.000 مسجلا عبر الفصول المفتوحة ب38 بلدية من أصل 42 بلدية بالولاية حيث يسعى القائمون على تحسيس المواطنين بهذه البلديات عبر المساجد للالتحاق بفصولها التي ستفتح بمجرد توفر المتعلمين.

و يؤطر العملية التعليمية لفصول محو الامية بتيارت حوالي 400 معلم ينشطون بأقسام مفتوحة بالمساجد و المؤسسات التربوية و كذا الشبانية اضافة الى مؤسسات التربية و التأهيل الثلاثة بالولاية ، حسب مدير الملحقة مصطفى زرهوني.

و قد تم تنظيم ابواب مفتوحة للتعريف بنشاطات ملحقة محو الامية و تعليم الكبار على مستوى متحف المجاهد بعاصمة الولاية استقطبت عددا معتبرا من الزوار حيث عرضت حصيلة نشاطات الملحقة منذ انطلاق استراتيجية محو الامية وطنيا سنة 2008 حيث تخرج الى غاية اليوم70.587 متعلما منهم 35 بالمائة تقل أعمارهم عن 45 سنة ، كما صرح ذات المسؤول.

و بالبيض التحق ما يقارب 3.000 دارس بأقسام محو الأمية و تعليم الكبار للموسم الدراسي 2023 /2024 ، كما أستفيد لدى مدير الملحقة المحلية لمحو الأمية و تعليم الكبار ضيف سليمان الذي ذكر أن هؤلاء الدارسين سيتلقون تعليمهم في أزيد من 100 فصل دراسي موزعين عبر عدد من الهياكل المخصصة لهذه الفئة على غرار المؤسسات التربوية و المساجد و الجمعيات و مؤسستي إعادة التربية بعاصمة الولاية و الأبيض سيدي الشيخ بتأطير طاقم بيداغوجي مكوّن من حوالي 70 مؤطرا.

و في سعيدة التحق أزيد من 2.000 متمدرس بأقسام محو الأمية برسم الدخول 2023-2024 ، حيث يتمثل هؤلاء المسجلين في 621 متمدرس في المستوى الاول و 1.394 في المستوى الثاني سيشرف على تأطيرهم 110 أستاذ تعليم محو أمية يتوزعون عبر 71 مؤسسة تربوية وفقا بملحقة سعيدة للديوان الوطني لمحو الأمية و تعليم الكبار.