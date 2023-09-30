أهمية إشراك كل الفاعلين في ترقية المسارات السياحية نحو الواحات والقصور



و أوضح الوزير خلال اشرافه على أشغال يوم دراسي حول "ترقية طرق مسارات القصور والواحات في النشاط السياحي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية" نظم على هامش الطبعة ال22 للصالون الدولي للسياحة والاسفار, ان هذا اللقاء يعد "فرصة لتبادل الآراء والخبرات بهدف الخروج بتوصيات من شأنها تحسين طرق المسارات السياحية للقصور والواحات استجابة لرغبات السياح".



و أبرز السيد ديدوش أهمية التكفل بهذا النوع من النشاط السياحي لجعل القطاع يساهم في التنمية الاقتصادية المستدامة واستقطاب السياح, داعيا جميع الفاعلين في القطاع الى "بذل كل الجهود لإعادة بعث هذا النوع من السياحة الذي يبرز التراث التقليدي والديني والتاريخي والأثري للجزائر, لاسيما بمناطق الجنوب والهضاب العليا".