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أهمية إشراك كل الفاعلين في ترقية المسارات السياحية نحو الواحات والقصور

  أدرج يـوم : السبت, 30 سبتمبر 2023 15:03     الفئـة : جهـوي
أهمية إشراك كل الفاعلين في ترقية المسارات السياحية نحو الواحات والقصور

الجزائر - أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية، مختار ديدوش، يوم السبت بالجزائر العاصمة، على أهمية إشراك كل الفاعلين في ترقية وتطوير المسارات السياحية نحو الواحات والقصور بمناطق الجنوب والهضاب العليا.


و أوضح الوزير خلال اشرافه على أشغال يوم دراسي حول "ترقية طرق مسارات القصور والواحات في النشاط السياحي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية" نظم على هامش الطبعة ال22 للصالون الدولي للسياحة والاسفار, ان هذا اللقاء يعد "فرصة لتبادل الآراء والخبرات بهدف الخروج بتوصيات من شأنها تحسين طرق المسارات السياحية للقصور والواحات استجابة لرغبات السياح".


و أبرز السيد ديدوش أهمية التكفل بهذا النوع من النشاط السياحي لجعل القطاع يساهم في التنمية الاقتصادية المستدامة واستقطاب السياح, داعيا جميع الفاعلين في القطاع الى "بذل كل الجهود لإعادة بعث هذا النوع من السياحة الذي يبرز التراث التقليدي والديني والتاريخي والأثري للجزائر, لاسيما بمناطق الجنوب والهضاب العليا".


كما شدد على وجوب "تحسين نوعية الخدمات السياحية لاستقطاب السياح وكذا بناء مقصد سياحي فريد من نوعه من خلال التكفل بالمسالك السياحية نحو القصور والواحات".


من جهتهم, أكد العديد من المتدخلين في هذا اللقاء على ضرورة التكفل بطرق مسارات القصور والواحات, لاسيما بمناطق الصحراء, مبرزين "الاهمية التاريخية والاثرية والثقافية لهذه المناطق".

 

 

آخر تعديل على السبت, 30 سبتمبر 2023 15:13
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أهمية إشراك كل الفاعلين في ترقية المسارات السياحية نحو الواحات والقصور
  أدرج يـوم : السبت, 30 سبتمبر 2023 15:03     الفئـة : جهـوي   شارك

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