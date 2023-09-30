بومرداس : إنتاج حوالي 3700 طن من الأسماك منذ بداية سنة 2023

بومرداس - سجل إنتاج السمك ببومرداس في الفترة الممتدة من بداية سنة 2023 إلى غاية منتصف سبتمبر الجاري "تحسنا" في الإنتاج حيث تم تحقيق قرابة 3700 طن رافقه "عدم إستقرار" في الأسعار المتداولة من سوق لآخر، حسبما أكده مدير الصيد البحري و الموارد الصيدية.



و أوضح المدير المحلي للقطاع, شريف قادري ,ل/وأج، أن إنتاج السمك بالولاية منذ بداية السنة إلى غاية منتصف سبتمبر الجاري، عرف زيادة ب 1300 طن مقارنة بنفس

الفترة من السنة الماضية, التي سجلت إنتاج زهاء 2400 طنا.



و أضاف ذات المسؤول أن الجزء الأكبر من الكمية المنتجة (قرابة 90 بالمائة من مجمل الإنتاج) هي من السمك الأزرق السطحي (السردين) و سمك الأنشوفة المعروف

وطنيا بانتشاره الواسع على وجه الخصوص بسواحل زموري البحري و دلس، أما بقية الإنتاج ( 42 بالمائة منه أنتج بميناء دلس) فهو عبارة عن أنواع مختلفة من الأسماك كبلح البحر و القشريات المنتشرة بمناطق مختلفة من شواطئ الولاية.



و أشار السيد قادري إلى أنه بالموازاة مع ذلك عرف سعر الكلغ الواحد من السمك الأزرق (السردين و الأنشوفة) "تذبذبا بين الإنكماش و الإرتفاع " في السوق, حيث بعدما إستقرت الأسعار لأشهر طويلة في الارتفاع و وصلت إلى 800 دج للكلغ الواحد و أكثر, تراوحت مؤخرا ما بين 300 دج و 500 دج للكلغ الواحد و لا زالت كذلك إلى حد اليوم.



و أرجع مسؤول القطاع هذا الارتفاع في الإنتاج إلى تحسن الظروف المناخية في فترات مختلفة من السنة التي شجعت الصيادين لمضاعفة خرجاتهم إلى عرض البحر

وتوفر التيارات البحرية الساخنة الملائمة التي تجذب أسراب السمك السطحية و الزرقاء و إلى تحسن ظروف عمل الصيادين.



و يتوقع نفس المصدر أن تستمر وتيرة الإنتاج الإيجابية المسجلة إلى غاية اليوم على مستوى الموانئ الثلاث للولاية (زموري البحري و دلس و رأس جنات) على حالها

حتى نهاية موسم صيد هذا النوع من السمك و المحددة بنهاية شهر أكتوبر.



و ينشط بكافة سواحل الولاية, الذي يعد أحد المقاصد المفضلة للصيادين عبر الوطن, أزيد من 4 آلاف حرفي و صياد و تضم موانئه الثلاثة أسطولا بحريا يتجاوز 400 وحدة منها نحو 200 وحدة صيد بميناء زموري البحري و أكثر من مائة وحدة بميناء دلس و مائة وحدة أخرى بميناء رأس جنات.