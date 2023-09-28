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غلق مؤقت للطريق السيار شمال-جنوب الرابط بين الشفة والبرواقية غدا

  أدرج يـوم : الخميس, 28 سبتمبر 2023 17:26     الفئـة : جهـوي

البليدة - سيشهد الطريق السيار شمال- جنوب (أ1) الرابط بين الشفة (البليدة) و البرواقية (المدية) غدا الجمعة غلق مؤقت أمام مستعمليه و تحويل في حركة السير، حسبما علم يوم الخميس من الوكالة الوطنية للطرق السيارة.


و أفاد بيان خلية الاعلام و الاتصال التابعة للوكالة الوطنية للطرق السيارة أن الطريق السيار شمال-جنوب (أ1) الرابط بين الشفة (البليدة) و البرواقية (المدية) سيغلق مؤقتا غدا أمام مستعمليه بسبب مباشرة المصالح التقنية التابعة للوكالة الوطنية للطرق السيارة لأشغال تركيب لافتتين توجيهيتين علويتين بدعامات على مستوى الطريق السيار (أ1) بمنطقة سيدي المداني ببلدية الشفة عند النقطتين الكيلومتريتين 0+656 و 02+919 باتجاه البليدة.


و أضاف البيان انه حرصا منها على سلامة مستعملي الطريق السيار ، ستلجأ المؤسسة إلى غلق مؤقت للطريق السيار (أ1) يوم الجمعة من الساعة منتصف النهار (12سا00) إلى غاية الساعة 16سا و تحويل حركة السير إلى الطريق الوطني رقم 01 من محول الحمدانية بولاية المدية اتجاه البليدة إلى غاية محول سيدي المداني, ثم محول سيدي المداني إلى غاية محول الشفة.

 

 

آخر تعديل على الخميس, 28 سبتمبر 2023 17:38
كلـمات مفتـاحيــة :
غلق مؤقت للطريق السيار شمال-جنوب الرابط بين الشفة والبرواقية غدا
  أدرج يـوم : الخميس, 28 سبتمبر 2023 17:26     الفئـة : جهـوي   شارك

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