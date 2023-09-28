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المنيعة: إبراز أهمية استخلاص الدروس والعبر من السيرة النبوية

  أدرج يـوم : الخميس, 28 سبتمبر 2023 12:57     الفئـة : جهـوي
المنيعة: إبراز أهمية استخلاص الدروس والعبر من السيرة النبوية

المنيعة- أبرز متدخلون في ندوة دينية بالمنيعة بمناسبة إحياء ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، أهمية استخلاص الدروس والعبر من السيرة النبوية، حسبما علم اليوم الخميس من المنظمين.

وخلال هذه الندوة التي احتضنتها المدرسة القرآنية "الشيخ سيدي البكري بن أحمد''، تحت عنوان ''مولد الهدى ونور الرسالة''، أوضح أستاذ اللغة والدراسات القرآنية بجامعة وهران الدكتور معمر شباب، أن ''هذا اللقاء مناسبة لاستذكار سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال التطرق لخصاله ومآثره استدلالا بالأحاديث والروايات الصحيحة والثابتة''.

ومن جانبه، أشار مدير ذات المدرسة القرآنية الدكتور بكري عبد الحميد لوأج أن هذه الندوة ستكون انطلاقة لبحوث ومشاريع علمية وفكرية بهذه المنطقة التي أنجبت العديد من العلماء والشيوخ وكانت منارة للعلوم الإسلامية، مؤكدا أن الطبعة الأولى جاءت لتبيان فضائل النبي صلى الله عليه وسلم وسلوكه وأخلاقه النابعة من القرآن الكريم وكذا الوقوف على العبر واستخلاص الدروس من سيرته وخصاله الحميدة.

وأوصى المشاركون في ختام أشغال هذه الندوة سهرة أمس الأربعاء، بضرورة تنويع العناوين والمحاور في الطبعات المقبلة وجمع كافة المداخلات في شكل رسائل أو مجلة.

وبهذه المناسبة، تم تكريم مجموعة من طلبة المدرسة القرآنية الذين أثبتوا تفوقهم في حفظ القرآن الكريم وعدة أحاديث نبوية شريفة بمسند صحيح.

آخر تعديل على الخميس, 28 سبتمبر 2023 13:00
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المنيعة: إبراز أهمية استخلاص الدروس والعبر من السيرة النبوية
  أدرج يـوم : الخميس, 28 سبتمبر 2023 12:57     الفئـة : جهـوي   شارك

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