Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

أولاد جلال : خرجة إستطلاعية لمنطقة تامدة ببلدية الشعيبة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 27 سبتمبر 2023 19:27     الفئـة : جهـوي

أولاد جلال - نظمت مديرية السياحة والصناعة التقليدية لأولاد جلال يوم الأربعاء خرجة إستطلاعية و إستكشافية لمنطقة تامدة ببلدية الشعيبة التي تم اقتراح إدراجها كمسار سياحي جبلي بالولاية.


و أوضح مدير القطاع، موسى بوشريط، أنه تزامنا مع إحياء اليوم العالمي للسياحة المصادف ل 27 سبتمبر من كل سنة, بادرت المديرية بالتنسيق مع المجلس الشعبي لبلدية الشعيبة و عدد من الجمعيات بتنظيم هذه الخرجة الاستطلاعية للمسار السياحي المقترح إدراجه ضمن خارطة المسارات السياحية الموجودة بالولاية.


و أضاف ذات المسؤول بأن هذه المبادرة التي جاءت تحت شعار "السياحة و الاستثمار الأخضر" والمندرجة في إطار التسويق السياحي المحلي لاسيما السياحة الجبلية، تهدف إلى تشجيع الاستثمار في السياحة الداخلية و المشاريع الصديقة للبيئة، فضلا عن استكشاف المنطقة و التعريف بالمقومات الموجودة بها.


و قد تضمن برنامج هذه الرحلة الاستكشافية زيارة منطقة واد السدوري كأول محطة، ثم بحيرة تامدة التي تتميز بتنوع الغطاء النباتي والبرك المائية وتواجد عدة أنوع من الطيور المحلية والمهاجرة.


و لاقت هذه الخرجة السياحية الاستطلاعية لهذه المنطقة استحسان المشاركين من ممثلي المجتمع المدني و مواطنين و الذين أبدوا إعجابهم بالمناظر التي تزخر بها
هذه المنطقة. و استنادا لذات المسؤول, فإن "العمل جار من أجل رفع كل العراقيل أمام الراغبين في الاستثمار السياحي و توفير كل التسهيلات أمامهم لتجسيد مشاريعهم
على أرض الواقع".


للإشارة، تسعى مديرية السياحة و الصناعة التقليدية لولاية أولاد جلال إلى اقتراح مسارات سياحية جديدة (جبلية و دينية و غيرها) بالتنسيق مع عديد القطاعات.

 

آخر تعديل على الأربعاء, 27 سبتمبر 2023 19:38
كلـمات مفتـاحيــة :

وسائط

أولاد جلال : خرجة إستطلاعية لمنطقة تامدة ببلدية الشعيبة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 27 سبتمبر 2023 19:27     الفئـة : جهـوي   شارك

آخـر الأخبــار

23.09.27

اجتماع الحكومة : دراسة شروط وكيفيات إتلاف البضائع المحجوزة أو المصادرة أو المتخلى عنها…

23.09.27

أولاد جلال : خرجة إستطلاعية لمنطقة تامدة ببلدية الشعيبة

23.09.27

إجتماع الحكومة : دراسة مدى تقدم إعادة تهيئة وتوسعة السد الأخضر

23.09.27

عطاف يبرز حرص رئيس الجمهورية على تجنيد الديبلوماسية الجزائرية للدفاع عن مصالح القارة…

23.09.27

كرة اليد/ القسم الممتاز: الإتحادية الجزائرية تكشف عن رزنامة موسم 2023-2024

23.09.27

سطيف : جمعية الريحان تمتع الجمهور في إفتتاح فعاليات الأيام الوطنية للسماع و المديح الديني

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

23.09.26

ترقب وضع حيز الخدمة لحوالي عشرة مشاريع خاصة بالمواد غير الحديدية

23.09.26

إجتماع مكتب المجلس الشعبي الوطني

23.09.26

الجزائر تسحب رسميا ملف ترشحها لاستضافة كأس أمم إفريقيا 2025 و 2027

23.09.26

كأس إفريقيا للأمم 2025/2027: "الفاف" تكشف عن سبب سحب ترشح الجزائر من تنظيم المنافسة…

23.09.26

إتلاف أزيد من 4 أطنان من المخدرات تم حجزها على المستوى الوطني

23.09.26

حوادث الطرقات: وفاة 39 شخصا وإصابة 1458 آخرين في ظرف أسبوع