وزير الصناعة يدعو إلى استقطاب المستثمرين لتجسيد مشاريعهم بالمنطقة الصناعية بحاسي بن عبد الله بورقلة

وأكد السيد عون خلال زيارة تفقدية للمنطقة الصناعية الواقعة ببلدية حاسي بن عبد الله (شرق ورقلة) والتي تتربع على مساحة إجمالية تقدر بـ 500 هكتار، على "أنها جاهزة لاستقبال حاملي المشاريع الراغبين في ولوج عالم الاستثمار في مختلف المجالات على غرار الصناعة التحويلية وذلك بهدف تطوير الصناعة المحلية وخلق الثروة وتوفير فرص عمل بالولاية".
وأضاف بذات الموقع أن ولاية ورقلة تعتبر ''ولاية نموذجية" بالنظر إلى فرص الاستثمار المتاحة لرجال الأعمال وحاملي المشاريع، مشيرا بالمقابل إلى أنها بحاجة إلى تعزيز جاذبية الاستثمار وترقيته وذلك كبديل للمحروقات وللمساهمة في التنمية الاقتصادية.
كما أبرز الوزير خلال استماعه لشروحات مفصلة حول واقع قطاع الصناعة بالولاية، أهمية انخراط المستثمرين في الصناعة التحويلية خاصة أن الولاية تزخر بكل المقومات التي تجعل منها قطب صناعي بامتياز مستقبلا.
وبالمناسبة وجه بعض التوصيات للقائمين على القطاع من أجل توفير المناخ الملائم لترقية الاستثمار الصناعي بالولاية لاسيما من خلال تقديم تسهيلات للمستثمرين من أجل الانطلاق في تجسيد مشاريعهم بذات المنطقة التي تم تهيئتها بشكل كلي وربطها بمختلف الشبكات.
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وبذات المنطقة الصناعية وضع السيد عون حجر الأساس لمشروع إنجاز محول كهربائي (60/80 كيلوفولط)، وذلك في إطار الجهود المبذولة من أجل مرافقة المستثمرين في إنجاز مشاريعهم بالمنطقة.
واستمع الوزير خلال هذه الزيارة التفقدية إلى عرض حول مشروع إنجاز مجمع هيدروليكي بذات المنطقة، قبل معاينة مشروع إنجاز مصنع الزيوت النباتية للأعشاب الطبية تابع لمجمع "أقروديف"، والذي يعتبر مشروع واعد من شأنه تشجيع هذا النوع من الصناعات التحويلية.
وفي ختام الزيارة توجه الوزير رفقة الوفد المرافق له نحو منطقة النشاطات المصغرة بحاسي بن عبد الله للاطلاع على الأرضية المخصصة لإنشاء مشاريع مصغرة في مختلف المجالات.