الطريق السيار شرق-غرب: استلام الأنبوب الأيسر لنفق جبل الوحش خلال الثلاثي الأول من سنة 2024

قسنطينة- صرح وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية, لخضر رخروخ, اليوم الثلاثاء بقسنطينة أنه سيتم استلام الأنبوب الأيسر لنفق جبل الوحش "خلال الثلاثي الأول من السنة المقبلة 2024" على أن يتم استلام الأنبوب الأيمن الذي تجري أشغال إعادة تهيئته و ترميمه "خلال الثلاثي الأخير من ذات السنة".

وفي تصريح صحفي على هامش زيارة تفقدية لمشاريع قطاعه بهذه الولاية، أفاد السيد رخروخ بأنه" تم الانتهاء من أشغال إعادة الحفر و وضع الحواجز لوقف انزلاق التربة و التشققات و ملء الفراغات و ترميم الجدران المندرجة في إطار عملية إعادة التهيئة، على أن يتم عما قريب استكمال باقي الأشغال ذات الصلة على وجه الخصوص بإنجاز الشبكات, تسوية الطريق و التهيئة الخارجية و كذا التحقق من وسائل السلامة المرورية و ذلك حتى يتسنى فتح الأنبوب الأيسر في الاتجاهين أمام مستعملي الطريق خلال الأشهر الأولى من السنة المقبلة 2024".

وأضاف أن هذه العملية "معقدة و تتطلب أشغالا دقيقة من أجل ضمان سلامة مستعملي الطرقات، حيث عرف الأنبوب الأيمن عبر هذا النفق تأخرا في أشغال إعادة التهيئة نظرا لوجود عدة مشاكل جيوتقنية وأخرى إدارية, لاسيما تأخر مؤسسات الإنجاز, مما أدى إلى تلاشي التربة و تضرر الجدران و هو الأمر الذي استدعى أخذ المزيد من الوقت لصيانته وإنجاز أشغال تدعيم و تعزيز للجدران المخرسنة وحتى الأجزاء المحيطة بهذه المنشأة", مشيرا إلى أن "هذا الجزء من النفق سيتم تسليمه قبل حلول سنة 2025".

وذكر الوزير أن "جل مسار الطريق السيار شرق-غرب مكتمل و مفتوح أمام حركة المرور ما عدا نفق جبل الوحش الذي وقع به حادث انهيار سنة 2014، حيث تم إسناد عملية إعادة تهيئته إلى مؤسسة وطنية ستتكفل بإعادة وضعه حيز الخدمة وفق الآجال المحددة".

وقبل ذلك تفقد السيد رخروخ مشروع إنجاز نفق أرضي على مستوى الطريق الوطني رقم 03 ببلدية الخروب، حيث أبدى استحسانه لوتيرة تقدم المشروع التي بلغت نسبة 84 بالمائة بعد أن تم رصد غلاف مالي يقارب 60 مليون دج لإنجازه على أن يتم استلامه خلال الأسابيع المقبلة.

و لدى تفقده لأشغال تدعيم جسر صالح باي بعاصمة الولاية الذي تعرض الشطر الأخير منه "قيد الإنجاز" إلى حادث انزلاق للتربة مما أدى إلى تأخر تسليمه، أعطى الوزير تعليمات لمؤسسة الإنجاز قصد مضاعفة الجهود و تدارك هذا التأخر من أجل تسليم المشروع "خلال الثلاثي الأول من السنة المقبلة".

بعدها، توجه السيد رخروخ إلى بلدية ديدوش مراد حيث عاين مشروع ربط الطريق الوطني رقم 03 بمحول ديدوش مراد رقم 09 الذي بلغت نسبة تقدم أشغاله حوالي 80 بالمائة، حيث شدد على القائمين على الشركتين المكلفتين بالإنجاز بضرورة تسليم هذا المشروع "قبل نهاية السنة الجارية ".