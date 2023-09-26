Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

مشروع "المسجد القطب" بتيبازة: جهود لتقليص آجال الاستلام

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 26 سبتمبر 2023 16:48     الفئـة : جهـوي
مشروع &quot;المسجد القطب&quot; بتيبازة: جهود لتقليص آجال الاستلام

تيبازة- أكد وزير الشؤون الدينية و الأوقاف, يوسف بلمهدي, اليوم الثلاثاء أن مجهودات ستبذل بالتنسيق مع السلطات المحلية لولاية تيبازة من أجل تقليص آجال إنجاز "المسجد القطب" بوسط المدينة الذي أعيد بعث ورشته سنة 2021.

وأوضح الوزير في تصريح صحفي على هامش زيارة عمل لولاية تيبازة لتفقد سير الأشغال و العراقيل التي تحول دون تقدم إنجاز "المسجد القطب" الذي بلغت نسبة إنجازه 75 بالمائة, أنه "سيتم بذل مجهودات بالتنسيق مع والي الولاية أبو بكر الصديق بوستة لتقليص آجال تشييده و السماح باستلامه جزئيا قبل شهر رمضان و فتح قاعة الصلاة أمام المصلين بالمناسبة مع التأكيد على مراعاة الطابع الجمالي وفقا للطابع الهندسي الإسلامي".

ووصف السيد بلمهدي "المسجد القطب" ب"الصرح الديني و المنارة التي من شأنها تقديم الإضافة اللازمة لقطاع الشؤون الدينية تماشيا مع برنامج الحكومة الذي يصبو لتوسيع هياكل التعليم الديني و الإشعاع الديني بالجزائر".

ويتسع هذا المعلم  ل10 آلاف مصلي و 1200 مصلية و يتربع على مساحة 15 ألف كلم مربع , كما يتوفر على عدة مرافق أخرى.

وقد تم تسجيل مشروعه سنة 2011 و انطلقت اشغاله في 2012 , إلا أنه توقف و عرف تأخرا كبيرا في الانجاز قبل أن يعاد بعث أشغاله مجددا سنة 2021.

وتتمثل الأشغال المتبقية في تهيئة قاعة الصلاة المخصصة للرجال و قاعة النساء بالإضافة إلى الساحة الخارجية و كذا القبة الرئيسية وأربعة مآذن ستنجز باستعمال مادة الإينوكس الذهبي, بالإضافة إلى مرآب يتسع ل 150 سيارة و جناح بيداغوجي يتضمن مكتبة و قاعات تدريس و قاعة محاضرات و مطعم و 7 محلات تجارية و حديقة خارجية تضم نافورات و أماكن للراحة, حسب الشروحات المقدمة في عين المكان.

وعرف "المسجد القطب" الذي يندرج ضمن برنامج حكومي يتضمن إنجاز 10 مساجد أقطاب عبر التراب الوطني خلال العشرية الاولى للألفية الجارية, تذبذبا في الإنجاز و توقفا في عدة مراحل مما أدى إلى فسخ العقد مع الشركة التي فازت بالصفقة سنة 2011.

ولقد أعطيت أوامر بتوقيف الأشغال خمس مرات متتالية خلال 11 سنة قبل أن يعقد صاحب المشروع (مديرية التجهيزات العمومية) سنة 2021 صفقة مع شركة تركية لبعث المشروع مجددا.

وفيما تعلق بتسيير هذا المرفق الديني و صيانته, أوضح والي تيبازة أن مؤسسة ستستحدث للتكفل بتسييره تحت إشراف وزارة الشؤون الدينية والأوقاف, داعيا صاحب المشروع إلى ضرورة ملائمة المحلات التجارية و تثمين دورها بشكل يسمح بتوفير مداخيل إضافية للمسجد القطب.

وسينجز "المسجد القطب" غرب مدينة تيبازة وسط فضاء مطل على البحر بجنب ساحة عمومية تعد القلب النابض للمنطقة, فضلا عن محاذاته للمركز الثقافي الإسلامي و مدرسة قرآنية.

كلـمات مفتـاحيــة :
مشروع "المسجد القطب" بتيبازة: جهود لتقليص آجال الاستلام
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 26 سبتمبر 2023 16:48     الفئـة : جهـوي   شارك

آخـر الأخبــار

23.09.26

المركز الافريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب: ملتقى دراسي حول استخدام الفضاء الالكتروني…

23.09.26

الجائزة الكبرى للدراجات شنطال بييا 2023: الجزائر حاضرة بستة دراجين في دورة الكاميرون

23.09.26

الطريق السيار شرق-غرب: استلام الأنبوب الأيسر لنفق جبل الوحش خلال الثلاثي الأول من سنة 2024

23.09.26

التكوين والتعليم المهنيين: الشروع في إعادة النظر في مدة التكوين لجميع التخصصات

23.09.26

كأس افريقيا للأمم 2025- 2027: "الفاف" تكشف عن سبب سحب ترشح الجزائر من تنظيم المنافسة…

23.09.26

مشروع "المسجد القطب" بتيبازة: جهود لتقليص آجال الاستلام

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

23.09.26

إجتماع مكتب المجلس الشعبي الوطني

23.09.26

صندوق ضمان الصفقات العمومية: اطلاق نشاط الصيرفة الإسلامية الخميس المقبل

23.09.26

إتلاف أزيد من 4 أطنان من المخدرات تم حجزها على المستوى الوطني

23.09.26

الجزائر تسحب رسميا ملف ترشحها لاستضافة كأس أمم إفريقيا 2025 و 2027

23.09.26

حوادث الطرقات: وفاة 39 شخصا وإصابة 1458 آخرين في ظرف أسبوع

23.09.26

عين تموشنت: تفكيك شبكة إجرامية دولية مختصة في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية