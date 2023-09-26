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تلمسان: ضرورة فتح مركز تحويل الكهرباء لعين فتاح في أكتوبر المقبل

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 26 سبتمبر 2023 16:20     الفئـة : جهـوي
تلمسان: ضرورة فتح مركز تحويل الكهرباء لعين فتاح في أكتوبر المقبل

تلمسان - أكد وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب اليوم الثلاثاء بتلمسان على ضرورة فتح مركز تحويل الكهرباء لبلدية عين فتاح التابعة لهذه الولاية مطلع أكتوبر المقبل.

وذكر الوزير خلال زيارة عمل وتفقد قادته إلى ولاية تلمسان أنه يتوجب فتح مركز تحويل الكهرباء لعين فتاح مطلع أكتوبر المقبل لأنه "يشكل واحدا من أكبر وأهم مراكز تحويل الكهرباء ذات التوتر جد عالي (220/400 كيلوفولط) على المستوى الوطني".

وأضاف أن هذا المركز سيعطي إضافة كبيرة لتوفير الطاقة بالكميات اللازمة لعدة أنشطة للاستهلاك المحلي في المنازل وفي الصناعات التحويلية و الفلاحة.

وشدد السيد عرقاب على أهمية دخول باقي مشاريع الربط بالكهرباء بالولاية التي هي قيد الإنجاز بنسب متفاوتة ومقبولة حيز الخدمة قبل يونيو المقبل.

كما ألح من جهة أخرى على ضرورة المرور إلى مرحلة تصنيع المعدات في مجال الطاقة، لافتا الى أن "شركة سونلغاز لديها مؤهلات كبيرة في دراسة وتسيير الشبكات في مجال الكهرباء والغاز دون الحاجة إلى خبراء أجانب وقد تم تسجيل طلبات لتواجد هذه الشركة بدولتي زيمبابوي وأوغندا لدراسة مشاريع الطاقة".

وبالنسبة لتوفير الكهرباء للمحيطات الفلاحية أبرز الوزير بأنه تم إحصاء 60 ألف محيط معني بهذه العملية أنجزت منها سونلغاز في ظرف سنة واحدة 42 ألف محيط فلاحي عبر الوطن ، مشيرا الى أن العملية متواصلة وسيتم تغطية بعض المناطق بالطاقة الكهربائية عن طريق الطاقة الشمسية والتي ستسمح بدورها بتمديد الكوابل لعدة كيلومترات".

ولدى إشرافه على وضع حيز الخدمة لمصنع "البانتونيت" ببلدية حمام بوغرارة ذكر الوزير بأن برنامج الحكومة يهدف إلى تقليص فاتورة استيراد المواد الأولية وأن هذا المصنع الذي تقدر طاقة انتاجه السنوية ب 120 ألف طن يسمح بتوفير مادة "البانتونيت " الأولية التي تستغل في حفر آبار البترول ومصانع الحديد والصلب والاسمنت وفي مجالي الفلاحة والصناعة التحويلية علاوة على خلق الثروة وتوفير مناصب عمل.

وأردف قائلا أن "2024 ستكون سنة انهاء الإنجازات حيث ستشهد دخول عشرة مشاريع في قطاع المناجم حيز الخدمة بعدة ولايات والتي ستسمح بتوفير عدة مواد أولية".

ومن جانب آخر أشار السيد عرقاب إلى أن منجم الزنك بقرية "العابد" ببلدية" سيدي الجيلالي (تلمسان) يعد من أقدم وأكبر المناجم في الجزائر وقد تم استغلاله تماما ويتوجب القيام بأشغال توسعة ودراسة نجاعة لإعادة استغلاله من جديد.

وأضاف أن هذا المنجم سيكون في المستقبل مدرسة لتكوين إطارات وعمال المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد النافعة "إينوف" والمجمع الصناعي المنجمي "سونارام" والدراسة جارية من طرف خبراء جزائريين لوضع خطة من أجل هذا المنجم والمقالع المجاورة له.

وفيما يخص أنبوب الغاز المار على نيجيريا والنيجر والجزائر ذكر الوزير أنه مشروع هيكلي مهم وأن الجزائر أنجزت منه 1.700 كلم إلى غاية منطقة "أحنات" بجنوب البلاد وتبقى قرابة ألف كلم لبلوغ المنطقة الحدودية فيما يجري انجاز دراسة تخص الأنبوب الرئيسي الذي سيمر على النيجر.

ودعا الوزير لدى إشرافه على وضع حيز الخدمة لشبكتي الغاز والكهرباء بالمنطقة الصناعية لبن دامو ببلدية مغنية اللتان فاق غلافهما المالي 565 مليون دج إلى ضرورة تنسيق الجهود مع قطاع الصناعة لجلب المستثمرين وتوفير لهم كل المستلزمات الضرورية لاطلاق نشاطهم ومرافقتهم.

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تلمسان: ضرورة فتح مركز تحويل الكهرباء لعين فتاح في أكتوبر المقبل
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 26 سبتمبر 2023 16:20     الفئـة : جهـوي   شارك

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