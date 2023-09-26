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وهران: تأسيس "النادي الاقتصادي للغرب"

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 26 سبتمبر 2023 15:12     الفئـة : جهـوي

وهران - بادرت مجموعة من المتعاملين الاقتصاديين بتأسيس "النادي الاقتصادي للغرب"، حسبما أفاد به اليوم الاثنين بوهران رئيس النادي, أمين مراد.

وأبرز السيد مراد أن هذا النادي الذي يضم 25 عضوا مؤسسا هم متعاملون اقتصاديون من مختلف ولايات الجهة الغربية للوطن، قد تحصل على التصريح نهاية أغسطس الماضي.

و أشار بيان لتقديم النادي الجديد الى أن هذا الاخير نتاج "مبادرة جادة وطموحة تهدف لجمع، توحيد ودعم المؤسسات المحلية، سعيا لتنمية اقتصادية قوية و مستدامة".

و أضاف نفس المصدر أن هذا النادي جاء بفضل "إرادة قوية جمعت رواد الصناعة، مؤسسات وخبراء الناحية الغربية من الوطن، قصد توحيد الجهود للنهوض بالاقتصاد، والبحث عن السبل التي من شأنها أن تعيد التوازن للواقع الصناعي والإنتاجي".

كما أبرز أن النادي يضم متعاملين اقتصاديين في مختلف القطاعات على غرار الصناعة والتجارة والصحة والخدمات والفلاحة و غيرها، مشيرا الى أن النادي الاقتصادي للغرب يهدف الى ترقية التنمية الاقتصادية المحلية، من خلال اتاحة فرص للتواصل و الشراكة والتطوير.

كما تهدف هذه الجمعية الاقتصادية الجديدة إلى تدعيم مجال التكوين وتطوير المهارات، اضافة الى الدفاع عن مصالح المؤسسات كوسيط فعال بينها و بين السلطات المحلية، الجهوية والمركزية, حسب نفس المصدر.

كلـمات مفتـاحيــة :
وهران: تأسيس "النادي الاقتصادي للغرب"
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 26 سبتمبر 2023 15:12     الفئـة : جهـوي   شارك

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