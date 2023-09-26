وهران: تأسيس "النادي الاقتصادي للغرب"

وأبرز السيد مراد أن هذا النادي الذي يضم 25 عضوا مؤسسا هم متعاملون اقتصاديون من مختلف ولايات الجهة الغربية للوطن، قد تحصل على التصريح نهاية أغسطس الماضي.

و أشار بيان لتقديم النادي الجديد الى أن هذا الاخير نتاج "مبادرة جادة وطموحة تهدف لجمع، توحيد ودعم المؤسسات المحلية، سعيا لتنمية اقتصادية قوية و مستدامة".

و أضاف نفس المصدر أن هذا النادي جاء بفضل "إرادة قوية جمعت رواد الصناعة، مؤسسات وخبراء الناحية الغربية من الوطن، قصد توحيد الجهود للنهوض بالاقتصاد، والبحث عن السبل التي من شأنها أن تعيد التوازن للواقع الصناعي والإنتاجي".

كما أبرز أن النادي يضم متعاملين اقتصاديين في مختلف القطاعات على غرار الصناعة والتجارة والصحة والخدمات والفلاحة و غيرها، مشيرا الى أن النادي الاقتصادي للغرب يهدف الى ترقية التنمية الاقتصادية المحلية، من خلال اتاحة فرص للتواصل و الشراكة والتطوير.