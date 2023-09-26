عين تموشنت: تفكيك شبكة إجرامية دولية مختصة في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية

عين تموشنت - تمكنت مصالح الدرك الوطني بعين تموشنت من تفكيك شبكة إجرامية دولية مختصة في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر وتوقيف 11 شخصا منهم سبعة من جنسية مغربية, حسبما علم اليوم الثلاثاء لدى ذات السلك الأمني.

وتمت العملية بفضل الاستغلال الجيد لمعلومات مؤكدة تمكن بموجبها عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية ولهاصة (عين تموشنت) من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية دولية عابرة للحدود مختصة في الإعداد و تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر انطلاقا من الشاطئ الصخري المسمى الدار البيضاء برشقون-2 (ولهاصة), حسبما أبرزه ذات المصدر.

وأسفرت العملية عن توقيف 11 شخصا من ضمنهم سبعة من جنسية مغربية و 4 جزائريين, مثلما أوضحته مصالح الدرك الوطني بعين تموشنت.

وسمحت العملية بحجز حجز قارب نصف صلب سريع وقارب نزهة مزودين بمحرك ومبلغ مالي من العملة الصعبة يقدر ب1.380 أورو إضافة إلى 260 ألف دج من العملة الوطنية, حسبما أفاد به نفس المصدر.

كما تم أيضا حجز جهاز للملاحة البحرية (جي بي آس) و3 صدريات نجدة إضافة إلى تسع صفائح بنزين بسعة 30 لترا لكل واحدة, مثلما أشير إليه.