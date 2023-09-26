توقرت: وزير الصناعة يشرف على تدشين مركب لتحويل الحديد والمعادن

توقرت - أشرف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون اليوم الثلاثاء ببلدية تماسين (10 كلم جنوب ولاية توقرت) على تدشين مركب صناعي لتحويل الحديد والمعادن بقدرة إنتاجية تصل إلى 200 ألف طن سنويا من مختلف المنتجات الحديدية على غرار السبائك و القضبان و الأسلاك.

و لدى تلقيه شروحات حول أداء هذه المنشأة الصناعية وذلك في إطار اليوم الثاني والأخير من زيارته إلى هذه الولاية، أبرز السيد عون ''أهمية التوجه نحو مثل هذه الاستثمارات الصناعية المنتجة و التي من شأنها منح القيمة المضافة للاقتصاد الوطني ضمن المسعى الاستراتيجي للدولة لدعم الصادرات الوطنية وتقليص من فاتورة الاستيراد''.

و ثمن بالمناسبة جهود القائمين على هذا المشروع الذي وصفه بـ''مركب الحجار الصغير''، مؤكدا حرص مصالحه على توفير الدعم اللازم لتثمين هذا المكسب الاستثماري لاسيما من خلال مرافقته في تنظيم الإنتاج وتوفير المادة الأولية.

و أشار إلى أن تطوير القطاع الصناعي مرهون برفع العراقيل وتوفير كافة الآليات التي تسمح بتوسيع النشاط الاستثماري وتكثيف الإنتاج لخلق الثروة ومناصب عمل.

إقرأ أيضا: توقرت: عون يؤكد على ضرورة تعزيز جاذبية الاستثمار المنتج لخلق الثروة

و يتوفر المركب الصناعي لتحويل الحديد والمعادن ببلدية تماسين والذي يتربع على مساحة إجمالية قوامها 24 هكتار على عدة وحدات وآلات صناعية ضخمة تضمن أداء هذه المنشأة بشكل متطور وآمن، خاصة ما تعلق بتنقية الحديد الخام وصهره وتحويله وتقطيعه وتشكيله، حيث يساهم في تشغيل أزيد من 300 عامل من مختلف التخصصات والمؤهلات، حسب الشروحات المقدمة للوفد الوزاري.

و تضمن هذه الوحدة الصناعية الهامة التي تندرج في إطار الاستثمار الخاص تغطية السوق المحلية بالولاية وكذا تموين ست (6) ولايات أخرى بمنطقة الجنوب الشرقي من مختلف منتوجات الحديد.

وكان السيد عون قبل ذلك قد عاين مشروع ملبنة لأحد الخواص تواجه صعوبات في انطلاق النشاط بسبب عدم كفاية الحصة المستلمة من مسحوق الحليب المقدرة بـ 20 طن، وفقا لما أوضحه صاحب المشروع.

و في هذا الشأن أكد الوزير سعيه لمعالجة هذا الأشكال والعمل على توفير الحصة الكافية من مسحوق الحليب لهذه الوحدة الإنتاجية مقابل الالتزام بالنشاط والشروع في تموين السوق المحلية من هذه المادة الحيوية في أقرب الآجال.

و اختتم وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني زيارته إلى ولاية توقرت بحضور شرفي لافتتاح أشغال ملتقى وطني نظم بمقر الزاوية التجانية بتماسين.