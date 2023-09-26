توقرت: عون يؤكد على ضرورة تعزيز جاذبية الاستثمار المنتج لخلق الثروة

توقرت - أكد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون مساء اليوم الاثنين بولاية توقرت على ضرورة تعزيز جاذبية الاستثمار المنتج لخلق الثروة وتطوير النسيج الصناعي.

وأوضح السيد عون خلال معاينته لعدد من الوحدات الإنتاجية في إطار زيارة عمل إلى هذه الولاية ''أن الاستثمار المنتج يتطلب تهيئة كافة الشروط والآليات اللازمة التي تساعد على تحقيق النجاعة الاستثمارية لخلق الثروة وتطوير النسيج الصناعي بالمنطقة''.

وركز في هذا الخصوص على جملة التحفيزات والتسهيلات التي يجب أن تحظى بها المشاريع الجادة لاسيما ما تعلق بتوفير العقار الصناعي المناسب والذي يشكل -كما أضاف –''ركيزة أساسية ضمن جهود ترقية فرص الاستثمار بهذه المنطقة التي تتوفر على قدرات صناعية هائلة كفيلة بتجسيد استثمارات منتجة للثروة في شتى الشعب الصناعية''.

وأبدى الوزير إعجابه بالديناميكية التصاعدية التي يشهدها النسيج الصناعي بولاية توقرت والذي يحصي ما لا يقل عن 2.169 مؤسسة صغيرة ومتوسطة تشغل أزيد من 8.200 عامل دائم موزعة على مختلف قطاعات النشاط على غرار الفلاحة والصيد البحري والمياه والطاقة والمحروقات وخدمات الأشغال البترولية والحديد والصلب والصناعة الغذائية وخدمات المرافق الجماعية.

وبالمنطقة الصناعية تفقد الوفد الوزاري المركب الصناعي التجاري "الواحات" التابع لفرع حبوب الزيبان للمجمع العمومي للصناعات الغذائية "أقروديف".

وبعد أن طاف بمختلف المنشآت والوحدات الانتاجية التي يتوفر عليها هذا المركب، دعا الوزير إلى العمل أكثر لتطوير القدرات الانتاجية لهذه المنشأة مع الحرص على تعزيز شبكة التوزيع التي تضم خمس ولايات وكذا ضمان توزيع مدروس وعادل في عملية تموين تلك الولايات وفقا للكثافة السكانية لكل منطقة .

ويضمن هذا المركب الصناعي التجاري بطاقته الإنتاجية التي تصل الى 3.000 قنطار يوميا من مادتي الفرينة والسميد تموين الولاية وعدد من الولايات المجاورة على غرار ورقلة والمغير وإيليزي وجانت.

وبذات الموقع استمع وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني لشروحات حول مشروع انجاز وحدة لصناعة الكسكسي تابعة لنفس المجمع بطاقة إنتاج تقدر 288 قنطار يوميا.

وفي هذا الإطار شدد الوزير على ضرورة تسريع من وتيرة الإنجاز لتدارك التأخر المسجل في هذا المشروع واستلامه في غضون الثلاثة أشهر المقبلة .

وكان السيد عون قد استهل زيارته بتدشين وحدة لصناعة المواد الكيميائية ببلدية سيدي سليمان، حيث يضمن هذا المشروع المستحدث في إطار الاستثمار الخاص بتكلفة مالية تقدر ب 700 مليون دج إنتاج مادة سيليكيات الصوديوم الصلبة وهي مادة كيميائية مركبة تستعمل كمادة أولية أساسية في تصنيع عدة منتجات كالسيراميك ومساحيق التنظيف والورق إلى جانب استعمالاتها المتعددة في مجال البناء و معالجة بقايا الحفر البترولية، حسب الشروحات المقدمة.

ويتطلع القائمون على هذا المشروع الذي تبلغ طاقته الانتاجية 40 طن في اليوم إلى ولوج مجال التصدير من خلال الشروع قريبا في تصدير أول شحنة من هذه المادة ذات القيمة الاقتصادية العالية إلى دولة البرتغال وذلك بعد الانتهاء من إتمام اخر التحضيرات اللوجستية المرتبطة بهذا النشاط.

ويواصل وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني زيارته إلى ولاية توقرت غدا الثلاثاء في يومها الثاني والأخير بتدشين مركب صناعي لتحويل الحديد والمعادن ببلدية تماسين وكذا معاينة مشروع ملبنة لأحد الخواص قبل أن يشرف على افتتاح ملتقى وطني بمقر الزاوية التيجانية.