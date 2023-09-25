قسنطينة: نسبة الربط بشبكة الألياف البصرية إلى المنزل بلغت أزيد من 34 بالمائة

قسنطينة - صرح وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية, كريم بيبي تريكي, اليوم الاثنين بقسنطينة أن نسبة الربط بشبكة الألياف البصرية إلى المنزل بذات الولاية قد بلغت أكثر من 34 بالمائة من مجموع المستفيدين من خدمة الإنترنت.

وأوضح الوزير في تصريح صحفي على هامش زيارة ميدانية لهذه الولاية أن "أكثر من ثلث العائلات بهذه الولاية قد تم تدعيمها بتكنولوجيا الألياف البصرية إلى غاية المنازل عبر الهاتف الثابت", مشيرا إلى أنه قد أعطى تعليمات لتسريع وتيرة مشاريع الربط عبر باقي السكنات على مستوى الولاية.

وأبرز السيد بيبي تريكي بأن "الجزائر قطعت أشواطا عملاقة في مجال تزويد السكنات بالإنترنت بواسطة الهاتف الثابت عبر كافة التراب الوطني" حيث أشار الى أن "عدد العائلات التي تم تزويدها بهذه التكنولوجيا قد قفز من 3,5 مليون خلال سنة 2020 إلى 5,3 مليون خلال سنة 2023 و ذلك بفضل المشاريع و الجهود التي تم تكثيفها من أجل عصرنة القطاع و تقديم خدمة عمومية في مستوى تطلعات المواطن".

وخلال زيارته التفقدية لمشاريع القطاع بالولاية، أشرف الوزير على عملية ربط 7.000 مسكن بشبكة الألياف البصرية بالمقاطعة الإدارية علي منجلي و وضع حيز الخدمة لهوائي تابع لشركة موبيليس بالتوسعة الغربية بهذه المدينة الجديدة.

كما أشرف على عملية ربط 5.000 مسكن عبر أحياء 20 أوت, بوجنانة و 5 جويلية (بلدية قسنطينة) بشبكة الألياف البصرية التي تصل إلى غاية المنازل.

قبل ذلك, تفقد الوزير عملية تجديد الشبكة النحاسية القديمة الخاصة بالإنترنت وتعويضها بشبكة الألياف البصرية عبر أحياء هذه الجماعة المحلية التي بلغت نسبة التغطية بها بالإنترنت 80 بالمائة.