Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

دعوة المستثمرين إلى الانخراط في الصناعة التحويلية في القطاع الفلاحي

  أدرج يـوم : الإثنين, 25 سبتمبر 2023 17:51     الفئـة : جهـوي
دعوة المستثمرين إلى الانخراط في الصناعة التحويلية في القطاع الفلاحي

الوادي - دعا وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون يوم الاثنين بولاية الوادي المستثمرين إلى الانخراط في الصناعة التحويلية الفلاحية بهدف تثمين المنتوجات بشقيها الزراعية والحيوانية.

وأبرز السيد عون في زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى عدد من المنشآت الصناعية بالولاية ''أهمية إنخراط المستثمرين في الصناعة التحويلية الفلاحية وذلك من خلال تأهيل المشاريع الاستثمارية الجادة'' ، مشيرا إلى أن ''إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة في هذا المجال يتماشى مع طابع المنطقة الفلاحي ويساهم في استحداث فرص عمل جديدة''.

وأكد الوزير على ضرورة تشجيع الاستثمار في مجال الصناعات التحويلية الفلاحية ، معتبرا أنها '' الخيار الإستراتيجي والآلية الأنجع لتفادي تلف وكساد المنتوجات الفلاحية وتذبذب أسعارها في الأسواق الوطنية''.

وأردف في هذا الصدد قائلا ''إن نجاعة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الإقتصاد الوطني مرهون بالمساهمة الفعالة لكافة المتعاملين الإقتصاديين ممن لديهم علاقة مباشرة بعالم الاستثمار ناهيك عن الأهمية البالغة التي توليها السلطات العمومية لتطوير قطاع الصناعة''.

وخلال زيارته، عاين السيد عون بعد تلقيه عرضا مفصلا عن قطاع الصناعة بالولاية أشغال التهيئة بالمنطقة الصناعية بالفولية ببلدية قمار (50 كلم شمال عاصمة الولاية) والتي تتربع على مساحة 200 هكتار وتتوفر على 124 حصة خصص لتهيئتها وربطها بكافة الشبكات غلاف مالي يقدر بثلاثة (3) مليارات دينار جزائري.

وطالب بالمناسبة القائمين على تسيير هذه المنطقة الصناعية لاسيما عمال الشباك الوحيد بالترويج لها في أوساط المستثمرين للانخراط في الاستثمار في هذه المنطقة الصناعية لاسيما أنها على وشك الدخول حيز الخدمة.

كما زار السيد عون وحدة صناعة زجاج السيارات لأحد المستثمرين الخواص ب''منطقة النشاطات 2'' ببلدية كوينين (10 كلم شمال عاصمة الولاية)، وهي وحدة إنتاج بقدرة إنتاجية تصل إلى خمسة (5) ألاف طن وتوفر 40 منصب شغل.

وبنفس البلدية تفقد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني وحدة إنتاج للتغليف والطباعة لأحد الخواص أين عاين هذه المنشأة الصناعية الرائدة والتي تغطي 10 بالمائة من احتياجات السوق الوطنية، مؤكدا على أهمية فتح فرص التكوين والتدريب في هذا المجال أمام المستثمرين لتدعيم الإنتاج الوطني وتقليص فاتورة الاستيراد.

آخر تعديل على الإثنين, 25 سبتمبر 2023 18:33
كلـمات مفتـاحيــة :
دعوة المستثمرين إلى الانخراط في الصناعة التحويلية في القطاع الفلاحي
  أدرج يـوم : الإثنين, 25 سبتمبر 2023 17:51     الفئـة : جهـوي   شارك

آخـر الأخبــار

23.09.25

الوزير الأول يستقبل سفير موريتانيا بالجزائر

23.09.25

الجيش الصحراوي يقصف تخندقات قوات الاحتلال المغربي بقطاعات السمارة, حوزة والمحبس

23.09.25

صيد بحري : بداني يبحث مع سفير كوريا الجنوبية سبل تعزيز التعاون الثنائي

23.09.25

حماد يؤكد على "ضرورة إنجاز توسعة لمشروع إنجاز ملعب لكرة القدم ببوسعادة"

23.09.25

البطولة الافريقية- 2023 للكانوي كياك : نيجيريا تحتضن المنافسة اواخر نوفمبر المقبل

23.09.25

ظهور مرض النزف الوبائي بفرنسا : مرض حيواني لا يسبب أية عدوى للإنسان

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

23.09.23

بنك الجزائر : المصادقة على نص تنظيمي يسير مكاتب الصرف

23.09.22

قطاع الصحة يعجل في تطبيق الرقمنة باعتبارها "قيمة مضافة" من اجل نجاعة التسيير

23.09.20

تدشين "بنك الاتحاد الجزائري" بموريتانيا، أول بنك جزائري بالخارج

23.09.22

البنية التحتية للاتصالات: الجزائر تسجل قفزات نوعية خلال السنوات الأخيرة

23.09.22

الصحراء الغربية: سانشيز ينقلب على المخزن ويؤكد دعم إسبانيا لحل سياسي "مقبول من الطرفين" 

23.09.18

فيضانات ليبيا: انتشال 126 جثة من طرف فرق الحماية المدنية الجزائرية بمدينة درنة