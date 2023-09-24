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وفد من وزارة الري يحل بسكيكدة للوقوف على احتياجات القطاع بها

  أدرج يـوم : الأحد, 24 سبتمبر 2023 17:44     الفئـة : جهـوي
وفد من وزارة الري يحل بسكيكدة للوقوف على احتياجات القطاع بها

سكيكدة - حل يوم الأحد بولاية سكيكدة وفد من وزارة الري للوقوف على احتياجات القطاع بها و من ثمة العمل على تحسين نوعية الخدمة العمومية المقدمة للمواطن، حسبما علم من مصالح الولاية.

و أوضح ذات المصدر بأن هذه الزيارة تهدف إلى "تكريس مسعى السلطات العليا للبلاد الرامي الى تحسين الظروف المعيشية للمواطن من خلال دراسة وضعية المشاريع الخاصة بقطاع الري بالولاية".

و من بين أهم المشاريع التي تمت دراستها رفقة والية سكيكدة, حورية مداحي, و المدراء المعنيين بالقطاع بالولاية، ورشة إنجاز محطة لتحلية مياه البحر بالقل (غرب سكيكدة) بطاقة استيعاب 300 ألف متر مكعب يوميا حيث تم التأكيد على ضرورة الإسراع في إنهاء الدراسة الخاصة بالمشروع لما له من أهمية في تثمين المورد المائي.

كما تمت دراسة مقترح تحويل تسيير محطة معالجة المياه الصالحة للشرب بحمادي كرومة إلى وحدة الجزائرية للمياه و ضمان استغلالها بطاقتها القصوى و التعجيل أيضا بتحويل تسيير محطة تحلية مياه البحر  ببلدية المرسى إلى وحدة الجزائرية للمياه.

و تم التأكيد أيضا على ضرورة الإسراع في إنجاز محطة تطهير المياه المستعملة و وضعها حيز الخدمة ضمانا لنظافة الشواطئ انطلاقا من حي العربي بن مهيدي بعاصمة الولاية إلى غاية بلدية فلفلة، علاوة على التطرق للتأخير المسجل في سير مشروع تجديد شبكة المياه الصالحة للشرب ببلدية القل, وفقا لذات المصدر .

و أردف ذات المصدر أن السيدة مداحي جددت خلال هذا اللقاء حرصها على تجسيد هذه المشاريع لما لها من أهمية في تحسين نظام التزود بالماء الشروب خاصة و أن عددا من المناطق بإقليم الولاية تعاني من تذبذب في التموين بهذه المادة الحيوية.

آخر تعديل على الأحد, 24 سبتمبر 2023 18:26
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وفد من وزارة الري يحل بسكيكدة للوقوف على احتياجات القطاع بها
  أدرج يـوم : الأحد, 24 سبتمبر 2023 17:44     الفئـة : جهـوي   شارك

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