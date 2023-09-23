وزير التعليم العالي يشرف على تدشين 2.000 مقعد بيداغوجي وإقامة جامعية بقالمة

قالمة - أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد كمال بداري اليوم السبت بجامعة 8 ماي 1945 بقالمة على تدشين 2.000 مقعد بيداغوجي جديد وإقامة جامعية وذلك ضمن برنامج الانطلاق الرسمي للسنة الجامعية 2023-2024 بحضور السلطات المحلية للولاية .

وقد خصصت المقاعد االبيداغوجية المدشنة بالقطب الجامعي الجديد 6.000 مقعد لاحتضان كلية علوم الصحة التي تفتح أبوابها لأول مرة بالولاية من خلال فتح التكوين كمرحلة أولى في تخصصات مرتبطة بالعلاج الحموي والفيزيائي والطبيعي حيث استبعد الوزير بعين المكان بأن يتم في الوقت الراهن فتح ملحقة لكلية الطب لعدم توفر الشروط الكافية لذلك .

و أبرز السيد بداري في تصريح لوسائل الإعلام على هامش تفقده لمعهد الاتصالات السلكية واللاسلكية الذي تقدر طاقة استيعابه ب2.000 مقعد بيداغوجي داخل القطب الجامعي الجديد بأن هذه الهياكل الجديدة تعكس الجهود التي تبذلها الدولة الجزائرية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي لجعل الجامعة قاطرة للتطور المجتمعي والاقتصادي في البلاد.

وجدد ممثل الحكومة التذكير بالمجهود "الكبير والاستثنائي" الذي قامت به السلطات العمومية برسم السنة الجامعية الجديدة في مجال توظيف الأساتذة مبرزا بأن العدد الإجمالي للموظفين في سلك التعليم العالي والبحث العلمي سيتجاوز 10 آلاف موظف جديد في رتبة أستاذ مساعد صنف "ب" في مختلف الميادين والفروع والتخصصات و رتبة أستاذ مساعد استشفائي وكذا أساتذة في مراكز البحث.

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وذكر بعين المكان بأن المعدل الوطني في مجال التأطير سينتقل بفضل هذا العدد العام من الموظفين الجدد من أستاذ واحد لكل 25 طالب إلى أستاذ ل 22 طالب مما يمثل -حسبه- وثبة كبيرة في القطاع.

وفي مجال الهياكل الاجتماعية المخصصة للإيواء، أشرف الوزير نفسه على تدشين إقامة جامعية جديدة بطاقة استيعاب تقدر ب1.000 سرير مجهزة بكافة الوسائل والمرافق اللازمة ليتنقل بعدها لمعاينة إقامة ثانية بطاقة 2.000 سرير أنهيت الأشغال بها بما يرفع طاقة الاستيعاب الكلية بالجامعة إلى أكثر من 13 ألف سرير .

وإلى جانب تدشين الهياكل قام المسؤول الأول عن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بتفقد قطب الابتكار و تدشين حاضنة الأعمال للجامعة عبداوي محمد بالمجمع الجامعي سويداني بوجمعة حيث اطلع على مختلف المشاريع الابتكارية للطلبة الذين حولوا مشاريعهم إلى منتجات تسوق من أجل خلق الثروة وديناميكية اقتصادية جديدة في المنطقة.

و كان السيد بداري قد قدم خلال مراسم الافتتاح الرسمي للموسم الجامعي الجديد بقاعة المحاضرات الساسي بن حملة بالمجمع الجامعي 5.500 مقعد بيداغوجي المحاضرة الافتتاحية للسنة الجامعية الجديدة بعنوان "جامعة مبدعة في خدمة جزائر صاعدة" بحضور مدراء عدة جامعات من القطر الوطني مع متابعة بقية مدراء المؤسسات الجامعية للمحاضرة عير تقنية التحاضر المرئي عن بعد ذكر فيها بالخطوات الكبيرة التي تقطعها الجامعة في مجالات الابتكار وخلق الثروة.