تلمسان: افتتاح الطبعة الخامسة للصالون العربي-المغاربي لسياحة الشباب

وتعرف هذه التظاهرة المنظمة من طرف الفيدرالية الوطنية لبيوت الشباب بالتنسيق مع المديرية الولائية للشباب والرياضة مشاركة 80 شابا من 22 ولاية من الوطن و40 شابا من تونس ومصر وفلسطين ولبنان وسوريا والأردن وقطر والإمارات العربية المتحدة.

وتضمنت مراسم الافتتاح تنظيم معارض متنوعة للشباب تخص منتجات الصناعة التقليدية المحلية والأكلات الشعبية وصور ومجسمات تبرز المسارات السياحية التي تزخر بها الجزائر والبلدان المشاركة مع عرض لوحات وتحف فنية وصور فوتوغرافية للمواقع السياحية.

كما تم بذات المناسبة إقامة استعراضات فلكلورية فضلا عن عرض بعض الألعاب الشعبية التي تميز مختلف مناطق الوطن.

وأشار المدير العام للشباب بوزارة الشباب والرياضة وحيد العياشي في كلمته بمناسبة افتتاح هذه التظاهرة إلى الاستراتيجية المسطرة من طرف الوزارة من أجل تطوير السياحة الشبانية وتوطيد علاقة التآخي والتعارف وتبادل الخبرات في مجال الترويج للسياحة بين شباب الوطن العربي.

وأبرز أن هذه التظاهرة تهدف إلى تطوير حركة تنقل الشباب ما بين الولايات والترويج للسياحة المحلية والموروث الثقافي وربط علاقات أخوية ما بين الشباب وإثارة الاهتمام للوجهات السياحية عبر البلدان.

وستقام على هامش هذا الصالون، الذي يدوم إلى غاية 26 سبتمبر الجاري، ورشات حول السياحة الشبانية ودور بيوت الشباب في تطوير السياحة والترويج للسياحة الشبانية, وفق ما أفاد به لوأج رئيس مصلحة نشاطات الشباب بمديرية الشباب والرياضة لتلمسان فنتروسي إبراهيم.

كما برمجت كذلك جولات سياحية لفائدة المشاركين إلى المعالم الأثرية والسياحية لمدينة تلمسان على غرار قصر المشور وضريح الولي الصالح سيدي بومدين ومغارات بني عاد ببلدية عين فزة بذات الولاية إضافة إلى القرية المتوسطية وجبل مرجاجو بوهران, وفق ذات المسؤول.

وقد أعرب بعض الشباب من فلسطين والأردن المشاركين في هذا الصالون في تصريحات لوأج عن سعادتهم لحضور التظاهرة التي تعد فرصة للالتقاء مع شباب آخرين والترويج لمختلف الوجهات السياحية واكتشاف مهارات الشباب الجزائري في مجال الصناعة التقليدية.