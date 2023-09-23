السيد عون يعاين مشروع انجاز مصنع تحويل الخضر و الفواكه بالطاهير

جيجل - تفقد وزير الصناعة و الإنتاج الصيدلاني علي عون اليوم السبت خلال زيارة عمل التي يقوم بها إلى ولاية جيجل مشروع انجاز مصنع تحويل الخضر والفواكه وزيت الزيتون بالأشواط ببلدية الطاهير.

و جاء في الشروحات التي قدمت بعين المكان للوزير رفقة سلطات الولاية بأن هذا المشروع قد أنشئ في إطار إعادة بعث المؤسسات العمومية التي كانت متوقفة بقرار من مجلس مساهمات الدولة سنة 2021 والمتعلق بإعادة بعث وحدة (جوكتا سابقا) وإنشاء شركة مختلطة (جوماقرو) التابعة للشركة القابضة أقروديف بنسبة 60% والشركة القابضة مدار بنسبة 40% .

و تعد "جوماقرو" نموذجا لشراكة عمومية-عمومية والتي كانت متوقفة منذ 2016 ويندرج إعادة بعث نشاطها ضمن إستراتجية إعادة بعت نشاط الوحدات المتوقفة، حيث تم الانطلاق في عملية إعادة تأهيلها في يناير 2023، فيما سيضم هذا المصنع تلاث وحدات متمثلة في معصرة صناعية لإنتاج زيت الزيتون و وحدة لإنتاج العصائر ومعجون الفواكه و أخرى خاصة بالمنتجات المجمدة، وفقا للشروحات.

و قد استمع السيد عون بالمناسبة إلى عرض حول مدى تقدم هذا المشروع الذي يسجل تطورا ملحوظا في وتيرة إنجاز الأشغال، بعد أن تم في هذا الإطار اقتناء خط لعصر الزيتون وتعبئة زيت الزيتون في قارورات زجاجية بسعة 0.75 لترا و1 لتر والذي تم استلام معداته و الانتهاء من تركيبها في شهر يوليو الأخير.

كما يضاف إلى ذلك خط إنتاج وتعبئة مشروب عصير الفواكه غير الغازية في قارورات بلاستيكية ذات مختلف السعات (2 لتر و 1لتر و 0,33 لترا و 0,25 لترا) والذي سيتم استلام معداته ابتداء من شهر ديسمبر 2023.

و قد طاف الوزير بمختلف الورشات لمعاينة الأشغال الجارية بالمصنع الذي يتربع على مساحة إجمالية بـ 9,3 هكتار ويتخصص في إنتاج زيت الزيتون و العصائر ومصبرات الخضر والفواكه بطاقة إنتاجية تقدر ب12.000 قارورة/الساعة بالنسبة للعصائر و 500 قارورة / الساعة بالنسبة لزيت الزيتون.

و تحسبا لإطلاق مختلف نشاطات المصنع تم الشروع في اتصالات مع العديد من التعاونيات والمستثمرات الفلاحية بالتنسيق مع المصالح المختصة لوزارة الفلاحة و التنمية الريقية لأجل تموين المصنع بمختلف المواد الفلاحية وذلك في إطار مقاربة ترمي بالأساس إلى تثمين المنتجات الفلاحية وإدماجها في مسار الإنتاج الصناعي لتحقيق تنمية محلية و استحداث مناصب عمل جديدة.

و قد شدد الوزير بالمناسبة على "ضرورة التحكم في آجال الإنجاز وتقليصها عن طريق تعزيز فرق العمل واللجوء إلى نظام عمل (3 فرق على مدار 24 ساعة) لكي يدخل هذا المصنع مرحلة الإنتاج في أقرب الآجال بالنظر لأهميته في تحريك عجلة التنمية في المنطقة و ذلك باستحداث 250 منصب عمل مباشر في مرحلة أولى".

كما ألح على إبرام عقود النجاعة للفرق المكلفة بإنجاز المشروع و العمل على إرساء نظام للمعالجة و رسكلة المياه المستعملة و ذلك ضمن مقاربة تهدف إلى حماية البيئة والحفاظ على الموارد المائية بالمنطقة.