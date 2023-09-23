الدخول الجامعي 2023-2024: فتح تخصصات جديدة و تعزيز الأطقم البيداغوجية عبر جامعات شرق البلاد

قسنطينة - تميز الدخول الجامعي الجديد 2023-2024 عبر ولايات شرق البلاد اليوم السبت بفتح تخصصات جديدة من شأنها تدعيم خارطة التكوين علاوة على تعزيز الأطقم البيداغوجية من خلال توظيف عدد معتبر من الأساتذة بجامعات تلك الولايات.

فبولاية عنابة تسجل السنة الجامعية الجديدة اعتماد نظام الرقمنة بالنشاطات البيداغوجية والخدماتية علاوة على تعزيز عروض التكوين في الفروع التقنية والتكنولوجية والإعلام الآلي مع إدخال "لأول مرة" عرض للتكوين عن بعد في فرع الآلية والبيو-تكنولوجيا والتكوين المزدوج في الإعلام الآلي والآلية.

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و بالمسيلة، تعززت جامعة محمد بوضياف ب 189 أستاذا جديدا، ناجحين خلال عملية التوظيف المباشر الأخير, لحاملي شهادة الدكتوراه، حسب ما أفاد به رئيس ذات الهيئة العلمية البروفيسور، عمار بودلاعة الذي أبرز بأن عدد الأساتذة بهذه الجامعة قد ارتفع إلى 1.704 أستاذا سيشرفون على تأطير أزيد من 28 ألف طالب.

و قد التحق أزيد من 15 ألف طالب من بينهم 2.600 طالب جديد موزعين عبر 6 كليات ومعهدين بمقاعد الدراسة بجامعة العربي التبسي تبسة، فيما تعزز الطاقم البيداغوجي بها بتوظيف 88 أستاذا مساعدا صنف "ب".

و بجامعة 20 أوت 1955 بسكيكدة التحق أزيد من 27.469 طالب و طالبة منهم 6.139 مسجلا جديدا حيث تعزز ذات الصرح الجامعي خلال الموسم الجديد بملحقة للعلوم الطبية تستقبل 470 طالبة و طالبا.

فيما التحق بالمركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف بميلة 10.932 طالبا من بينهم 2.300 طالب جديد بمقاعد الدراسة مع إدراج تخصصات جديدة تشمل طوري الليسانس و الماستر إلى جانب التكوين لأول مرة في مسار مهندس دولة في شعب هندسة ميكانيكية وهندسة مدنية و هندسة الطرائق، فيما تعزز الطاقم البيداغوجي ب87 أستاذا تم توظيفهم مؤخرا.

و بجامعة عباس لغرور بخنشلة، تميز الدخول الجديد بفتح تخصصات جديدة على غرار مهندس في العلوم الفلاحية وهندسة الطرائق و الإلكترو-تقني والهندسة المدنية والهندسة الميكانيكية و الإنتاج الحيواني ومراقبة النوعية و الذكاء الاصطناعي وعلم النفس الاكلينيكي والإنتاج الحيواني و غيرها.

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فيما شهدت جامعة محمد البشير الإبراهيمي ببرج بوعريريج فتح عدة تخصصات تتماشى و متطلبات العصر و مع مهن الغد على غرار مهندس في الهندسة المدنية و الإلكترو-تقني و الهندسة الميكانيكية وهندسة الطرائق و الإعلام الآلي و الزراعة علاوة على الروبوتيك و الذكاء الاصطناعي، حسب ما علم من نائب رئيس الجامعة، أسامة كسال الذي أبرز أنه سيتم خلال شهر أكتوبر الداخل توظيف 1.409 أستاذ مساعد قسم "ب" في العلوم الطبية إلى جانب 693 أستاذا باحثا في مختلف مراكز البحث.

و بجامعة محمد خيضر ببسكرة التحق أكثر من 30 ألف طالب بمقاعد الدراسة من بينهم نحو 6 آلاف طالب جديد يؤطرهم 1.578 أستاذا جامعيا 204 منهم تم توظيفهم برسم الموسم الجديد.

للإشارة، جرى الدخول الجامعي 2023-2024 عبر مختلف هياكل قطاع التعليم العالي و البحث العلمي بولايات شرق البلاد في ظروف جيدة.