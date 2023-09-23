الدخول الجامعي 2024/2023 بجنوب البلاد : تدعيم التأطير البيداغوجي بأساتذة جدد

ورقلة - تميزت السنة الجامعية الجديدة (2024/2023) التي افتتحت اليوم السبت على مستوى عدة جامعات جنوب البلاد بتوظيف أساتذة جدد من حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه في مختلف التخصصات من أجل تدعيم التأطير البيداغوجي للطلبة والمساهمة في ترقية البحث العلمي.

وبرمج لفائدة هؤلاء الأساتذة الجدد قسم "ب" حديثي التوظيف برسم الموسم الجامعي الجديد، دورة تكوينية في مختلف المواضيع من بينها حقوق وواجبات الأستاذ وأدأب وأخلاقيات المهنة والمرافقة البيداغوجية بالإضافة إلى تأطيرهم في مادة اللغة الإنجليزية.

وبورقلة جرى توظيف ما لايقل عن 108 أستاذا جديدا عبر مختلف كليات جامعة "قاصدي مرباح'' ليصل العدد الإجمالي إلى 1.365 مؤطر في مختلف الرتب والتخصصات العلمية، مثلما صرح به مسؤولو ذات الصرح العلمي.

كما تعززت الخريطة التكوينية بذات الجامعة بفتح سبعة (7) تخصصات تكوينية جديدة في ميدان إنتاج البترول والغاز وإلكتروتقني والهندسة الميكانيكية والهندسة المدنية وهندسة الطرائق إلى جانب العلوم الفلاحية والصيدلة، بهدف ضمان تكوين نوعي للطلبة والاستجابة لمتطلبات سوق الشغل.

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وقد استقبلت الجامعة هذه السنة 5.381 طالبا من حاملي شهادة البكالوريا الجدد ليصل عدد الطلبة الإجمالي إلى 30 ألف طالب موزعين على 11 ميدانا وكلية الطب.

وبأدرار تميز الدخول الجامعي بتوظيف 63 أستاذ جديد بجامعة " أحمد درايعية " ليساهم ذلك في تغطية العجز المسجل في عديد التخصصات، مثلما أوضح مدير الجامعة البروفسور محمد الأمين بن عمر.

وتعززت هذه السنة جامعة أدرار بإدراج تخصص الطب لأول مرة بالتعاون مع جامعة تلمسان لتوفير عناء تنقل الطلبة خارج الولاية لمزاولة الدراسة، وكذلك رفع حجم التأطير الطبي للمؤسسات الصحية بالمنطقة مستقبلا.

ويلتحق بجامعة أدرار هذه السنة حوالي 13.828 طالبا منهم 2.170 طالبا جديدا من حاملي شهادة البكالوريا، يؤطرهم 599 أستاذا من مختلف الرتب.

وبدورها جامعة "عمار ثلجيي" هي الأخرى في الموعد باستقبال 7.449 طالبا جديدا في حين تستقبل المدرسة العليا للأساتذة "عبد الرحمن طالب" 2.267 طالبا جديدا ويستقبل المركز الجامعي ''الشريف بوشوشة'' بمدينة أفلو 433 طالبا جديدا، حسب مدير الجامعة البروفيسور جمال بن برطل.

كما تم فتح تخصصات جديدة على غرار الصيدلة (132 طالب) والعلوم البيطرية (157 طالب) ومهندس دولة (132 طالب) وتخصص العلوم والتكنولوجيا (191 مسجل)، وفق نفس المصدر.

ومن جهتها تعززت المدرسة العليا للأساتذة "عبدا لرحمن طالب" بتخصصات جديدة تتعلق بأستاذ اللغة الانجليزية والتربية البدنية للطور الابتدائي.

وبالمركز الجامعي "الشريف بوشوشة" بأفلو تم استحداث تخصصات جديدة على غرار اللغة الانجليزية والاقتصاد الكمي ومالية وبنوك.

وبخصوص التأطير البيداغوجي وظفت جامعة الأغواط، 212 أستاذا جديدا في إطار قرار السلطات العمومية القاضي بالتكفل بحاملي الماجستير والدكتوراه ليصل عدد الأساتذة الإجمالي بالولاية 1.604 أستاذ، استنادا للمتحدث.

وتستقبل الاقامات الجامعية الثمانية بالأغواط 4.175 طالبا مقيما جديدا ليصبح العدد الإجمالي للطلبة المقيمين بالولاية 11.486 مقيما.

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وبتمنراست، التحق بجامعة "الحاج موسى اخاموك " نحو 44 أستاذا جامعيا جديدا في مختلف التخصصات بمقاعد التدريس مما سيضمن تغطية النقص المسجل في عملية التأطير في بعض التخصصات.

ومن المنتظر التحاق 311 طالبا جديدا بالجامعة موزعين 5 كليات و 15 قسما من مختلف التخصصات ليبلغ بذلك عدد الطلبة الإجمالي إلى أزيد من 7.020 طالبا يؤطرهم نحو 314 أستاذا.

وببشار تدعمت الخريطة التكوينية بجامعة"طاهري محمد'' بتخصصين جديدين في كل من "أمن الشبكات" و "الفلاحة الصحرواية"، مثلما ذكر مدير الجامعة البروفيسور محمد مجاود.

ويرتقب برسم الموسم الجامعي المقبل (2025/2024) فتح كلية الطب بطاقة استيعاب تصل إلي 2.000 مقعد بالقطب الجامعي لحمر، كما صرح نفس المصدر.

واستقبلت جامعة بشار هذه السنة نحو 1.930 طالبا جديدا ليصل عدد الطلبة الإجمالي إلى 10 آلاف طالب يؤطرهم أزيد من 7.000 أستاذ، مثلما تمت الإشارة إليه.