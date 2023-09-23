الدخول الجامعي 2023-2024: آلاف الطلبة يلتحقون بجامعات غرب البلاد

وهران - إلتحق اليوم السبت آلاف الطلبة بمختلف مؤسسات التعليم العالي من جامعات ومعاهد عليا بولايات غرب الوطن برسم الدخول الجامعي 2023-2024 في ظل فتح تخصصات جديدة وتعزيز الرقمنة.

ففي وهران التحق 19.396 طالبا جديدا بالمدينة الجامعية يوهران المكونة من ثماني مؤسسات جامعية منها ثلاث جامعات وأربع مدارس عليا ومدرسة وطنية للأساتذة ، حسبما ذكره أحمد شعلال رئيس الندوة الجهوية للغرب ومدير جامعة وهران 2 "محمد بن أحمد" خلال حفل انطلاق السنة الجامعية الجديدة الذي احتضنته كلية الطب.

وتم خلال هذه السنة إدراج 21 تخصصا جديدا في المؤسسات الجامعية الثمانية على غرار تحلية المياه وتكنولوجيا المناعة والاقتصاد الرقمي وتحليل المعطيات والطاقوية وغيرها.

وفاق العدد الإجمالي للطلبة بوهران 72.000 طالب في طوري الليسانس و الماستر و أكثر من 4.400 في طور الدكتوراه يؤطرهم أكثر من 4.000 أستاذ دائم مع تعزيز هذا التأطير بأكثر من 1.500 أستاذ متعاقد ومتعاون.

أما تلمسان فقد التحق 8.389 طالب جديد بجامعة "أبو بكر بلقايد" لتلمسان يضافون إلى أزيد من 40 ألف طالب موزعين على 8 كليات ومعهد للعلوم التطبيقية عبر خمسة أقطاب جامعية بكل من بلديات تلمسان والمنصورة وشتوان ، وفق نائب مدير الجامعة المكلف بالبيداغوجيا بونوار بن صايم خلال مراسم الدخول الجامعي.

وتميز هذا الدخول الجامعي بفتح أربعة تكوينات جديدة في تخصص الهندسة وفتح شعبة لعلوم الإعلام والاتصال وليسانس في الإنجليزية عن بعد وليسانس مزدوجة مالية دولية - انجليزية ، حسب نفس المصدر الذي أشار الى استلام 4 آلاف مقعد بيداغوجي جديد بالقطب الجامعي لشتوان فيما سيتم عما قريب استلام عملية تهيئة بعض الإقامات الجامعية.

و بالبيض، التحق أكثر من 7.500 طالب في طوري الليسانس والماستر من بينهم أزيد من 1.300 طالب جديد بالمركز الجامعي "نور البشير" حيث عرف هذا الدخول تدعيم الطاقم البيداغوجي بتوظيف 32 أستاذ مساعدا قسم" ب" ليتجاوز بذلك التعداد الإجمالي للأساتذة الى 270، فيما تم فتح عشرة تخصصات جديدة للتكوين في طوري الليسانس و الماستر على غرار اللغة إنجليزية و العلوم الاقتصادية و مالية و غيرها.

أما معسكر فقد التحق 18.359 طالبة وطالبة بجامعة "مصطفى اسطمبولي" منهم 6600 طالب جديد موزعين على سبع كليات هي "علوم الطبيعة والحياة" و"العلوم والتكنولوجيا" و"العلوم الدقيقة" والآداب واللغات" و"العلوم الإنسانية والاجتماعية" و"الحقوق والعلوم السياسية" و"العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير".

كما تعزز التأطير البيداغوجي بنفس المؤسسة للتعليم العالي بتوظيف 73 أستاذ مساعد قسم "ب" من حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه.

وتميز الدخول الجامعي الجديد بالنعامة بفتح تسعة تخصصات جديدة بالمركز الجامعي " صالحي أحمد" موزعة على ستة ميادين للتكوين في طوري الليسانس والماستر من بينها العلوم الإسلامية و الذكاء الإصطناعي والإقتصاد النقدي والبنكي ومنشآت فنية للأشغال العمومية وتحكم كهربائي وبيوكيمياء تطبيقية وغيرها مع تسجيل إلتحاق ما يفوق 7 آلاف طالبا من بينهم 1852 طالب جديد بمقاعد الدراسة.

كما عرف الدخول الجامعي بجامعة "بلحاج بوشعيب" لعين تموشنت إلتحاق 2172 طالب جديد بمقاعد الدراسة ليبلغ عددهم الإجمالي زهاء 12 ألف طالب موزعين على 9 ميادين بيداغوجية توفر 47 تخصص في شهادة الماستر و 44 في شهادة ليسانس إضافة إلى 5 تخصصات في الهندسة تم إدراجها خلال هذا الموسم الجامعي وتخص هندسة الطرائق، والإلكترو-تقني، والهندسة الفلاحية و المدنية و الميكانيكية ، استنادا لمدير الجامعة البروفيسور عبد القادر زيادي الذي أشار الى فتح تخصص التاريخ.

أما سعيدة فقد أحصت جامعة "الدكتور مولاي الطاهر" أكثر من 12 ألف و 700 طالب وطالبة منهم أكثر من 2.700 طالب جديد يتوزعون على سبع كليات فيما تميز الدخول الجامعي لهذا الموسم باستحداث كلية جديدة للعلوم الطبيعية و الحياة و مدرسة عليا للأساتذة و ملحقة الطب. كما تدعمت جامعة سعيدة أيضا ب 2.000 مقعد بيداغوجي جديد ببلدية عين الحجر.

و بغليزان إلتحق أزيد 13.500 طالب جامعي من بينهم 3.562 طالب جديد بجامعة "الشهيد أحمد زبانة" برسم الدخول الجامعي 2023-2024 الذي أشرف عليه والي غليزان لكحل عياط عبد السلام رفقة السلطات الولائية والأسرة الجامعية.

وتميز هذا الدخول بفتح 13 تخصصا جديدا في طوري الليسانس والماستر على غرار "الطاقات المتجددة" و "الذكاء الإصطناعي" و "علم الطفيليات" و تخصصات تتوج بشهادة مهندس دولة في "العلوم الفلاحية" و "الهندسة الميكانيكية" و "هندسة الطرائق" و غيرها.

كما تدعمت ذات الجامعة خلال هذا الموسم الجديد بتوظيف عن طريق التعاقد ل 67 أستاذا مساعدا قسم" ب" من حاملي شهادتي الدكتوراه و الماجستير.

أما بتيارت فقد أحصت جامعة "ابن خلدون" 29.312 طالب منهم 5607 طالب جديدا يؤطرهم 1133 أستاذا برسم هذا الدخول الجامعي الذي تميز بفتح عدة تخصصات جديدة منها فرع لكلية الطب الذي يضم 417 طالبا أغلبهم من ولايتي تيارت وتيسمسيلت.

كما تدعم القطاع بالولاية بفتح مسارات تكوينية جديدة في الحقوق والعلوم السياسية والعلوم الاقتصادية وعلوم مهندس في العلوم والتكنولوجيا والعلوم الفلاحية مع استلام 2.000 مقعد بيداغوجي وثلاثة ألاف سرير جديد إضافة الى تأهيل العديد من المرافق.

وقد أشرف وزير التعليم العالي و البحث العلمي كمال بداري من قالمة على مراسم الدخول الجامعي الجديد حيث تم نقل كلمته إلى كافة المؤسسات الجامعية عبر تقنية التحاضر عن بعد.