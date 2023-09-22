وفاة الصحفي بإذاعة معسكر فريد لعبان

معسكر - انتقل إلى رحمة الله اليوم الجمعة الصحفي بإذاعة معسكر الجهوية فريد لعبان بمسكنه العائلي بمدينة غريس عن عمر ناهز 48 سنة اثر سكتة قلبية، حسبما علم لدى أقارب الفقيد.

والتحق الراحل بإذاعة معسكر الجهوية سنة 2006 بصفة منشط مكلف بالأخبار الرياضية حيث عرف عنه تفانيه في عمله واهتمامه الكبير بكل الأحداث الرياضية على مستوى ولاية معسكر، حسبما أوضحه لوأج ذات المصدر.

كما قام الفقيد على مدار مشواره المهني بتغطية عديد التظاهرات الرياضية الوطنية والدولية التي احتضنتها ولاية معسكر منها ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي أقيم شطر من منافساتها بالقطب الرياضي "عبد الكريم كروم" لسيق مع العلم بأن الراحل أب لثلاثة أطفال.

وعلى إثر هذا المصاب الجلل تقدم والي معسكر، محمدي فريد، بتعازيه لأسرة الراحل، استنادا إلى خلية الاتصال لمصالح الولاية.

وسيوارى جثمان الفقيد فريد لعبان الثرى بعد صلاة عصر اليوم الجمعة بمقبرة "سيدي بختي" ببلدية غريس، حسبما أشارت إليه أسرة الراحل