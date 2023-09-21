بومرداس: إعادة إسكان ما تبقى من شاغلي السكنات الجاهزة قبل نهاية عام 2023

الجزائر - أكد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن القطاع يحرص على إعادة إسكان ما تبقى من شاغلي السكنات الجاهزة (الشاليهات) بولاية بومرداس قبل نهاية عام 2023، مضيفا أنه لم يبقى من عدد السكنات المؤقتة المبرمجة للإزالة سوى 1273 سيستفيد شاغلوها من سكنات اجتماعية ايجارية.

وأوضح الوزير خلال جلسة للاسئلة الشفوية، بالمجلس الشعبي الوطني، جرت برئاسة رئيس المجلس، ابراهيم بوغالي، أن السلطات العمومية خصصت على اثر الزلزال الذي ضرب الولاية في 21 مايو 2003 إعانات مالية حسب درجة الضرر الذي لحق بالحظيرة السكنية علاوة على تخصيص 14.917 سكن جاهز (شالي) أزيل منها الى غاية اليوم 13.644 وحدة و جرى اعادة إسكان ساكنيها.

وأضاف السيد بلعريبي في اجابته على سؤال للنائب كمال القريشي (الأحرار) ان "1273 سكن جاهز مبرمج للازالة و تحرص الوزارة ان يكون ذلك خلال هذه السنة"، لافتا الى ان عدد السكنات المنتهية وغير الموزعة في اطار صيغة السكن العمومي الايجاري قدر ب 1138 وحدة ستوزع على العائلات التي لا تزال تقطن في الشاليهات عبر مختلف المواقع بالولاية.

كما تطرق الوزير بذات الصدد الى البرنامج الذي استفادت منه ولاية بومرداس في إطار المخطط 2020-2023 والذي قدر ب 38.699 وحدة سكنية من مختلف الصيغ أنجز منها 16372 سكن و 5856 وحدة في طور الانجاز و 5600 سكن هي في طور الانطلاق بينما توقفت الاشغال على مستوى 1076 سكنا.

وفي إطار البرنامج الذي رصد بموجب قانون المالية ل 2023 لذات الولاية فقد خصص 2000 سكن منها 200 وحدة في اطار السكن العمومي الايجاري و 1500 إعانة لبناء السكن الريفي و 200 وحدة في الترقوي المدعم.

من جهة ثانية أكد وزير السكن في رده على سؤال للنائب يعقوب الفرطاس (جبهة التحرير الوطني) بخصوص مشاريع التجهيزات العمومية على مستوى المدينة الجديدة بوينان و القطب الحضري الصفصاف بولاية البليدة انه تم تخصيص 10 مليار دج للمرافق العمومية ببوينان و 2 مليار دج للقطب الحضري الصفصاف.

ويتكفل قطاع السكن و العمران و المدينة –يوضح السيد بلعريبي- بالأساس بإنجاز المدارس و مقرات الامن و المراكز الصحية حيث استفادت المدينة الجديدة بيونان من 58 مرفق عمومي تربوي لمختلف الاطوار و مقرات للأمن الحضري وعيادة متعددة الخدمات، مؤكدا ان تكلفة مشاريع التهيئة العمرانية لمدينة بوينان بلغت 41 مليار دج (طرق، مياه، كهرباء و تهيئة خارجية...).

أما القطب الحضري الصفصاف فيعرف انجاز 10 مرافق عمومية من بينها 4 انتهت بها الاشغال حسب الوزير الذي أوضح ان الامر يخص انجاز 3 مجمعات مدرسية 3 إكماليات و ثانوية و مقر للأمن الحضري و عيادة متعددة الخدمات.

وفي تطرقه الى المشاريع التنموية المبرمجة على مستوى المدينة الجديدة بوينان أكد السيد بلعريبي أنه تم تحيين المخطط العام للمدينة ما سمح باستحداث ثلاثة أقطاب مخصصة للاستثمار، والصناعة، والترفيه، موضحا ان القطع الارضية على مستوى قطب الاستثمار متاحة للمستثمرين المهتمين على مستوى المنصة الرقمية التي تسيرها الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.

ومن جانب آخر و قصد تسريع وتيرة أشغال انجاز السكنات الترقوية المدعمة و الاجتماعية التساهمية أكد وزير السكن انه تم اتخاذ جملة من الاجراءات و التي منها عدم الاشتراط من المرقين تقديم محاضر تقدم الاشغال للمشروع ككل و اعتماد بدل ذلك المحاضر الجزئية.

وعن سؤال آخر للنائب أحمد بلجيلالي (حركة مجتمع السلم) عن حصص ولاية تيارت من المشاريع السكنية أوضح الوزير ان الولاية استفادت من ما مجموعه 23.816 وحدة سكنية من مختلف الصيغ في اطار المخطط الممتد من 2020 الى أغسطس 2023 منها 13.171 وحدة سكنية تمت بها الاشغال.

وضمن إطار قانون المالية للسنة الجارية تم تخصيص 3400 سكن للولاية من ضمنها 300 سكن عمومي ايجاري و 100 في الترقوي المدعم و كذا 1000 اعانة في إطار البناء الذاتي في التجزئات الاجتماعية.