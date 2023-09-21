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الجزائر العاصمة: فتح 53 خط نقل حضري وشبه حضري جديد

  أدرج يـوم : الخميس, 21 سبتمبر 2023 16:31     الفئـة : جهـوي
الجزائر العاصمة: فتح 53 خط نقل حضري وشبه حضري جديد

الجزائر - أعلنت المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها "إيتوزا", اليوم الخميس في بيان لها, عن فتح 53 خط نقل جديد موجه لتغطية مختلف بلديات العاصمة و الاقطاب الحضرية الجديدة.

واوضح البيان ان هذه الخطوط  الجديدة ستدخل حيز الخدمة الاحد المقبل, ليصبح العدد الإجمالي لحافلات النقل الحضري 535 حافلة لتغطية 182 خط, وفقا للمصدر ذاته.

وفيما يخص توقيت العمل, فستكون أول انطلاق على الساعة الخامسة والنصف صباحا (5سا30د), فيما تم برمجة اخر انطلاقة على الساعة السابعة والنصف مساءا (19سا30د).

أما بالنسبة للخدمة الليلية فستكون بداية من الساعة السادسة و خمسون دقيقة مساءا (18سا50د) إلى غاية منتصف الليل وخمسون دقيقة (00سا50د) وذلك ب 19 حافلة لتغطية 19 خط.

وأشارت المؤسسة العمومية الى ان فتح  خطوط النقل الجديدة يأتي بعد توقف خدمة  نقل الطلبة وتحويلها إلى المؤسسة الجامعية لنقل الطلبة, لتضاف حافلات نقل هؤلاء إلى شبكة النقل الحضري.  

كلـمات مفتـاحيــة :
الجزائر العاصمة: فتح 53 خط نقل حضري وشبه حضري جديد
  أدرج يـوم : الخميس, 21 سبتمبر 2023 16:31     الفئـة : جهـوي   شارك

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