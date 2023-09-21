Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

إحياء ذكرى أحداث و رموز الثورة التحريرية يهدف إلى إستحضار الإرث العظيم لشعبنا

  أدرج يـوم : الخميس, 21 سبتمبر 2023 15:05     الفئـة : جهـوي
إحياء ذكرى أحداث و رموز الثورة التحريرية يهدف إلى إستحضار الإرث العظيم لشعبنا

تبسة - أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، اليوم الخميس من ولاية تبسة أن إحياء ذكرى أحداث و رموز الثورة المجيدة يهدف إلى "استحضار الإرث العظيم لشعبنا وترسيخ تقاليد الوفاء لأمانة شهدائنا وقيمهم السامية".

وأوضح الوزير في اليوم الثاني من زيارة العمل والتفقد لهذه الولاية بمناسبة إحياء الذكرى ال 68 لمعركة الجرف الكبرى (22-29 سبتمبر 1955), أن "تخليد تلك الأحداث والمعارك الوطنية و إحياء روح الشهداء الذين ضحوا بالنفس و النفيس من أجل استرجاع السيادة الوطنية يعد خطوة هامة لترسيخ قيم و مبادئ ثورة أول نوفمبر 1954", مبرزا حرص قطاعه على إحياء ذكريات المقاومة الشعبية والحركة الوطنية و الثورة التحريرية ورموزها.

وأبرز السيد ربيقة أن المتأمل في الإستراتيجية التي تم انتهاجها خلال "معركة الجرف الكبرى سيذهل لا محالة بعظمتها ويندهش بما تكتنزه من أسرار و يتعظ بمعانيها ودروسها، خاصة من ناحية عدم التكافؤ بين الجانبين الجزائري والفرنسي من حيث التعداد والعتاد", مشيرا إلى أنها جاءت لتستكمل -بعد شهر من هجومات الشمال القسنطيني- مسيرة رجال نوفمبر فكانت "إستراتيجية عسكرية محكمة تفنن فيها المجاهدون وكشفت عن عبقريتهم وجسدت أسمى معاني شجاعتهم".

إقرأ أيضا:    معركة الجرف الكبرى: ملحمة تاريخية ألحقت هزيمة نكراء بالمستعمر الفرنسي

وأضاف قائلا "إن الجزائر اليوم مفعمة بروح نوفمبر وقيمه السامية وبما تضمنه بيان الفاتح منه من عمق في المبادئ والمعاني و وفية لشهدائها البررة", مشيرا إلى أنها تستكمل اليوم طريق التجديد الوطني الشامل بقيادة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, حيث تخوض مرحلة حاسمة في مسار التنمية الوطنية واستكمال تجسيد برنامجه والتزاماته ال54 في شتى المجالات.

ووجه بالمناسبة دعوة إلى شباب اليوم إلى "رفع سقف الطموح لإدراك غايات البناء والتجديد ومواكبة روح العصر بعزيمة الأسلاف الذين شقوا دروب النصر والسير على النهج القويم لمواجهة تحديات الحاضر واستكمال مسيرة البناء الذي حلم به شهداؤنا الأبرار بكل ثقة و وعي وإرادة وعلم وعمل".

كما أبرز في ذات الصدد أن الجزائر الجديدة "رشدت مؤسساتها الاقتصادية وحصنت هيئاتها السيادية وبنت جسورا قوية مع الشركاء الدوليين مما جعل المجتمع الدولي يحترم مواقفها الثابتة التي جدد التعبير عنها رئيس الجمهورية خلال كلمته أمام رؤساء وقادة دول العالم في الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك".

وكان وزير المجاهدين وذوي الحقوق قد ترحم رفقة السلطات الولائية و الأسرة الثورية على أرواح الشهداء الطاهرة بموقع المعركة ببلدية سطح قنتيس، قبل أن يشرف على تدشين قاعة شرفية بعين المكان و إعطاء إشارة انطلاق عملية إعادة الاعتبار للموقع.

كما دشن مشروع إعادة تهيئة الطريق الرابط بين بلدية سطح قنتيس وجبل الجرف على مسافة 10 كلم بغلاف مالي قدر ب 406 مليون دج، قبل أن يدشن الثانوية الجديدة "شرفي الطيب" ببلدية الشريعة ومتوسطة "الشهيد نصيب محمد" ببلدية صفصاف الوسرى، ويشرف على وضع حيز الخدمة لمشروع ربط 295 مسكنا بشبكة الغاز الطبيعي بمنطقة ذراع العرايبية ببلدية العقلة بطول شبكة توزيع يقدر ب 16,58 كلم خصص لإنجازه مبلغ 82 مليون دج.

آخر تعديل على الخميس, 21 سبتمبر 2023 16:05
كلـمات مفتـاحيــة :
إحياء ذكرى أحداث و رموز الثورة التحريرية يهدف إلى إستحضار الإرث العظيم لشعبنا
  أدرج يـوم : الخميس, 21 سبتمبر 2023 15:05     الفئـة : جهـوي   شارك

آخـر الأخبــار

23.09.22

رئيس الجمهورية يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في أشغال الدورة العادية ال78 للجمعية العامة…

23.09.21

الاعلان عن اطلاق أول رحلة جوية مباشرة بين الجزائر العاصمة وأديس أبابا

23.09.21

وزير الاتصال يستقبل مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين…

23.09.21

الدورة ال78 للجمعية العامة للأمم المتحدة : نشاط مكثف لرئيس الجمهورية بنيويورك

23.09.21

المكسيك : القضية الصحراوية ضمن جدول أعمال ملتقى دولي حول حق الشعوب في تقرير مصيرها

23.09.21

افتتاح تظاهرة "متاحف الجزائر في ضيافة الشلف"

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

23.09.18

إصدار القانون الأساسي لمستخدمي أمانة الضبط قريبا

23.09.18

فيضانات ليبيا: انتشال 126 جثة من طرف فرق الحماية المدنية الجزائرية بمدينة درنة

23.09.20

تدشين "بنك الاتحاد الجزائري" بموريتانيا، أول بنك جزائري بالخارج

23.09.19

مشروع الربط الكهربائي بين الجزائر وإيطاليا محور لقاء الرئيس المدير العام لسونلغاز مع سفير…

23.09.20

موقف الجزائر من أزمة النيجر "قوي جدا والرئيس تبون له أفكار بناءة لحلها"

23.09.20

رئيس الجمهورية يرافع من نيويورك من أجل نظام دولي جديد يحقق المساواة والتعاون بين الأمم