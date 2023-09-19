الدخول المدرسي بجنوب البلاد: وضع عدة منشآت تربوية حيز الخدمة

ورقلة - تميز الدخول المدرسي الجديد 2023-2024 الذي انطلق اليوم الثلاثاء بولايات جنوب البلاد بوضع عدة منشآت تربوية حيز الخدمة في مختلف الأطوار التعليمية, وذلك بهدف تحسين ظروف التمدرس للتلاميذ.

فبولاية ورقلة أشرفت السلطات المحلية على تدشين ثانوية بحي بامنديل والتي أطلق عليها اسم " شهداء ديسمبر 1957" بطاقة استيعاب تصل إلى 800 مقعد بيداغوجي وتوفر 200 وجبة يومية للتلاميذ إلى جانب ثانوية أخرى تحمل اسم المجاهد "بروبة السايح" بحي عدل وملحقة للتعليم المتوسط تحت اسم "ابي يعقوب يوسف الورجلاني'' ببلدية الرويسات وابتدائية تحمل اسم "المجاهد غزول الأخضر" بحي النصر.

وقد التحق ما لا يقل عن 126ألف متمدرس بمقاعد الدراسة موزعين على 263 مؤسسة تربوية من بينها 172 مدرسة للتعليم الابتدائي و 63 مدرسة للتعليم المتوسط و 28 مؤسسة تربوية للتعليم الثانوي، وفقا لمعطيات مديرية القطاع.

وبولاية توقرت تعزز قطاع التربية الذي شهد استقبال أكثر من 112.400 تلميذ في الأطوار التعليمية الثلاثة برسم الموسم الدراسي الجديد، بأربع (4) ابتدائيات بعاصمة الولاية.

كما تم التكفل باحتياجات الفئة الهشة والمعوزة من التلاميذ من خلال استفادة ما مجموعه 31.726 تلميذا من المنحة المدرسية والكتب المدرسية علاوة على تسخير 54 حافة لضمان النقل المدرسي وفتح 176 مطعما مدرسيا من أجل ضمان دخول مدرسي ناجح.

وتميز الدخول المدرسي هذه السنة بولاية غرداية بدخول حيز الخدمة ثانوية بطاقة استيعاب تصل إلى 1.000 مقعد بيداغوجي بمنطقة "العلوم "ببلدية العطف وأربعة متوسطات في كل من بلديات العطف بنورة و بريان وأربعة (4) ابتدائيات من صنف"ب" بالقرارة ومتليلي وغرداية بالإضافة إلى 60 قسم توسعة، حسب معطيات مديرية التربية.

وقد التحق اليوم الثلاثاء بغرداية ما لايقل عن98.432 متمدرس بمختلف الأطوار التعليمية موزعين على 179 ابتدائية و 58 متوسطة و 28 ثانوية.

وبولاية الأغواط دخلت حيز الخدمة مدرستين ابتدائيتين بعاصمة الولاية و ثانوية ببلدية الحاج المشري (شمال عاصمة الولاية) ونصف داخلية بسعة 200 سرير و مطعم مدرسي يقدم 200 وجبة ساخنة في اليوم.

واستفادت من جهتها ولاية بتمنراست من إنجاز 50 قسم توسعة في الطور الابتدائي ونصف داخلية في الطور المتوسط و 3 وحدات للكشف والمتابعة في الطور المتوسط أيضا. ومن المنتظر أن يتم استلام 3 مجمعات مدرسية جديدة خاصة بالطور الابتدائي و4 مطاعم مدرسية و 34 قسم توسعة آخر إلى جانب ثانوية، مثلما تمت الإشارة إليه.

وتحصي ولاية تمنراست 145 مؤسسة تربوية في مختلف الأطوار من بينها 105 مدرسة ابتدائية و 17 ملحقة ابتدائية و 27 متوسطة و ملحقة في التعليم المتوسط و 13 ثانوية مدعمة ب 20 داخلية و 15 نصف داخلية إلى جانب 102 مطعم مدرسي و 12 وحدة للكشف والمتابعة.

وبالولاية المجاورة أدرار التحق ما لا يقل عن 85.300 متمدرسا بالمؤسسات التربوية لمختلف الأطوار التعليمية، يتوزعون على 217 ابتدائية منها 5 ابتدائيات جديدة بكل من بلديات أدرار ورقان وتسابيت إلى جانب 57 متوسطة و26 ثانوية، مثلما أوضح مدير القطاع السيد منصوري محمد.

وبولاية تندوف بأقصى الجنوب الغربي للبلاد، تدعم قطاع التربية بثانوية بعاصمة الولاية ومتوسطة ببلدية أم العسل، كما أشار من جهته مدير القطاع جمال سناني.

وبولاية المنيعة بلغ عدد التلاميذ هذه السنة 24.024 متمدرس موزعين على 53 مؤسسة تربوية ببلديات الولاية الثلاث (المنيعة وحاسي القارة وحاسي الفحل) منها مدرسة ابتدائية جديدة دخلت حيز الخدمة هذا الموسم.

وبولاية جانت تعزز قطاع التربية بثانوية بطاقة استيعاب قدرت ب600 مقعد بيداغوجي ومتوسطة ببلدية برج الحواس (600 مقعد بيداغوجي) وأربعة (4) أقسام توسعة بقرية تيني.

وبالمغير تم تجهيز المؤسسات التربوية بكافة التجهيزات اللازمة على غرار المكيفات الهوائية وتجهيزات المطاعم والأثاث، مثلما أوضح مدير التربية نصر الدين عطالله بينما تدعم القطاع ببشار بأربع (4) ابتدائيات ثلاثة (3) منها بعاصمة الولاية وواحدة (1) أخرى بالبلدية الحدودية لحمر وثانويتين ببشار بطاقة استيعاب تصل إلى 1.000 مقعد بيداغوجي.

كما التحق بذات الولاية ما مجموعه 82.696 متمدرس بالمؤسسات التربوية في مختلف الأطوار التعليمية يؤطرهم ما يزيد عن 5.000 أستاذ ومعلم.

وبهذه المناسبة، شهدت ولاية الوادي التحاق 228 ألف تلميذ بمقاعد الدراسة موزعين على 555 مؤسسة تربوية منها 391 مدرسة ابتدائية و116 متوسطة و48 ثانوية.

جدير بالذكر أن هذه الهياكل البيداغوجية الجديدة التي أنجزت غالبيتها بالأقطاب العمرانية الجديدة والأحياء التي تشهد تمركزا كبيرا للسكان من شأنها أن تساهم في تحسين الأداء البيداغوجي وتخفيف الاكتظاظ داخل الحجرات الدراسية و كذلك تحسين ظروف التمدرس للتلاميذ والعمل بالنسبة للأساتذة بما يعود بالإيجاب على النتائج المدرسية.