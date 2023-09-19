الدخول المدرسي بغرب البلاد : إلتحاق أزيد من 1 مليون و300 ألف تلميذ بمقاعد الدراسة

وهران - إلتحق يوم الثلاثاء أكثر من 1 مليون و 300 ألف تلميذ وتلميذة بمقاعد الدراسة عبر ولايات غرب الوطن برسم الدخول المدرسي 2023-2024 الذي شهد تعزيز القطاع بعديد المرافق التربوية الجديدة.

فبوهران أشرفت السلطات الولائية على مراسم الدخول المدرسي بتدشين وتسمية المدرسة الابتدائية بإسم "الشهيد جيلالي عيسى عبد القادر" ببلدية بئر الجير.

كما تابع الحضور الدرس الافتتاحي بعنوان "الطفل وتكنولوجيات الاعلام والاتصال".

وتحصي الولاية 428.127 تلميذ في الأطوار التعليمية الثلاثة بما في ذلك زهاء 40 ألف تلميذ يلتحقون لأول مرة بمقاعد الدراسة في الطور الابتدائي.

وقد تدعم القطاع برسم الموسم الدراسي الجديد ب 10 مجمعات مدرسية ومتوسطة و70 قسما للتوسعة وثانويتين و11 مطعم مدرسي ونصف داخلية وقاعتين للرياضة وكذا تجهيز 13 مدرسة بمجموع 39 قسم بالألواح الالكترونية الذكية .

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وبخصوص التأطير فقد تعزز القطاع ب 1.856 منصب جديد منهم 162 أستاذ اللغة الانجليزية وو424 أستاذ التربية البدنية في الطور الابتدائي و207 منصب أستاذ دخول ولائي و52 أستاذ من خريجي المدارس العليا للأساتذة بالإضافة إلى 997 أستاذ متعاقد و14 مرافق الحياة المدرسية و100 منصب اداري.

وفيما يتعلق بالمنحة المدرسية المقدرة ب 5 آلاف دج فقد استفاد منها 100 ألف تلميذ معوز.

للإشارة تتوفر ولاية وهران على أزيد من 900 مؤسسة تربوية في الاطوار التعليمية الثلاثة منها 613 مجمعا مدرسيا و 197 متوسطة و93 ثانوية.

وبالبيض التي أشرف بها وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد على انطلاق الموسم الدراسي الجديد 2023-2024 فقد تم إحصاء أزيد من 99 ألف تلميذا منهم 8.834 تلميذا في السنة الأولى ابتدائي يتوزعون على 186 مؤسسة تربوية في الأطوار التعليمية الثلاثة.

وقد تعزز القطاع بالولاية لهذا الموسم بأربع مجمعات مدرسية ومتوسطتين فضلا عن ثانوية واحدة بالإضافة الى 23 قسم في إطار التوسعة وداخليتين في الطورين الابتدائي و المتوسط.

كما تم توظيف 26 أستاذا في مادة اللغة الإنجليزية و 121 أستاذا في مادة التربية البدنية للطور الابتدائي وتم إحصاء في الجانب التضامني أزيد من 38 ألف تلميذا مستفيد من منحة التمدرس مع تخصيص 42 ألف محفظة مزودة بمختلف الأدوات المدرسية لتلاميذ العائلات المعوزة.

وبغليزان, التحق 231 ألف تلميذ في الأطوار التعليمية الثلاثة بمقاعد الدراسة موزعين على 677 مؤسسة تربوية، حيث أشرف الوالي لكحل عياط عبد السلام رفقة السلطات الولائية على افتتاح الموسم الدراسي من مدرسة الشهيد " محمد بن جبار" و متوسطة "المجاهد المتوفي فلاق بوجلطية شريف" بعاصمة الولاية .

وشهد هذا الدخول المدرسي استلام ستة مجمعات مدرسية إلى جانب 37 قسما في إطار توسعة المؤسسات التربوية فضلا عن افتتاح خمسة مطاعم مدرسية جديدة مع تخصيص 332 حافلة للتكفل بنقل ما يقارب 7 آلاف تلميذ.

وفي إطار العمليات التضامنية استفاد ما يفوق 47 ألف تلميذ من منحة التمدرس المقدرة ب 5 آلاف ، إلى جانب رصد ضمن ميزانية الولاية و البلديات ما يفوق 120 مليون دج لاقتناء أزيد من 47 ألف محفظة مدرسية لتلاميذ العائلات المعوزة.

وتسجل ولاية النعامة إلتحاق 76704 تلميذ و تلميذة بمقاعد الدراسة في مختلف الأطوار لتعليمية موزعين عبر 230 مؤسسة تربوية ، وفق مديرية القطاع.

وبالمناسبة تعزز قطاع التربية بالولاية بسبع مدراس إبتدائية ومتوسطة (1) وثانوية (1) بالإضافة إلى 18 قسم للتوسعة وثلاثة مطاعم مدرسية.

وتميز الدخول المدرسي أيضا بفتح 113 منصبا لتوظيف أستاذة متعاقدين لتدريس مادة التربية البدنية و الرياضية للطور الإبتدائي.

كما إستفاد أزيد من 22 ألف تلميذ من منحة التمدرس المقدرة ب 5000 دج ف إضافة إلى عمليات تضامنية لفائدة المتمدرسين من أبناء العائلات المعوزة وزعت عليهم حقائب وأدوات مدرسية إلى جانب تنظيم حملات تنظيف واسعة للمؤسسات التربوية.

وفي إطار مساعي القطاع الرامية إلى تخفيف المحفظة إرتفع مع بداية الموسم الدراسي الجديد عدد المدارس الإبتدائية المجهزة بالوسائل الرقمية إلى 13 مؤسسة تربوية تتوفر على ألواح إلكترونية للتلاميذ.

بالإضافة إلى ذلك تسخر مصالح البلديات ما مجموعه 64 حافلة للنقل المدرسي للتكفل بنحو 2000 تلميذ من المتمدرسين بالمناطق النائية.

ومن جهتها، استقبلت أزيد من 670 مؤسسة تربوية بولاية معسكر برسم الدخول المدرسي الجديد 278.993 تلميذ وتلميذة برسم الدخول المدرسي الجديد الذي أشرف على مراسمه الوالي محمدي فريد بثانوية "الشهيد شريف العوفي" والمدرسة الابتدائية " الشهيد بن قالة أحد" بعاصمة الولاية.

وتدعم الطور الابتدائي خلال هذا الموسم الدراسي الجديد بتوظيف 318 أستاذ لمادتي للتربية البدنية والرياضية واللغة الانجليزية، استنادا لمديرية التربية.

ويتوقع أن يتعزز قطاع التربية خلال الأيام القليلة المقبلة باستلام ستة مجمعات مدرسية منها مجمعين مدرسيين بمنطقتي "المزايدية" ببلدية هاشم و"سيدي محمد بن يحيى (غريس) سيتم إعادة فتحهما بعد استفادتهما من أشغال التهيئة فضلا على ثانوية بسعة 800 مقعد بيداغوجي ببلدية سجرارة إلى جانب عشرة مطاعم مدرسية وفق مصالح الولاية.

وتميز الدخول المدرسي بعين تموشنت بإلتحاق 113297 تلميذ وتلميذة بمقاعد الدراسة يتوزعون على 231 مؤسسة تربوية في الأطوار التعليمية الثلاثة .

وقد تعززت الولاية بالمناسبة باستلام 11 مؤسسة تربوية جديدة منها عشر مدارس ابتدائية وثانوية واحدة ببلدية أغلال ، حسبما أفاد به الوالي أمحمد مومن خلال إشرافه على مراسم الدخول المدرسي بإبتدائيتي "الشهيد بخيترالبشير" و "الشهيد ديدي قدور".

كما إستفادت غالبية المؤسسات التربوية من عمليات تهيئة وترميم رصد لها أكثر من 400 مليون دج ، وفق نفس المسؤول.

وبتلمسان إلتحق 297.716 تلميذ في جميع الأطوار التعليمية بالمؤسسات التربوية بالولاية برسم الموسم الدراسي الجديد 2023-2024 والذي أعطيت إشارة انطلاقه من طرف الوالي يوسف بشلاوي بمتوسطة هواري فراج بقرية "بلحاجي بوسيف" ببلدية العريشة.

كما تم توظيف 120 أستاذ جديد في مادة التربية الإنجليزية و248 آخر في مادة التربية البدنية. و استفاد 78.400 تلميذ من منحة التمدرس.

وبسعيدة يحصي قطاع التربية في هذا الموسم الدراسي الجديد أزيد من 118.200 تلميذ وتلميذة في الأطوار التعليمية الثلاثة، وفقا لما أبرزه والي الولاية أمومن مرموري على هامش اشرافه على مراسم الدخول المدرسي بمدرسة "الشهيد عبد القادر رماس" ببلدية سيدي اعمر.

كما تدعم القطاع بالولاية ب 13 مجمعا مدرسيا و 69 قسما جديدا في إطار التوسعة ومتوسطة واحدة إضافة إلى ستة مطاعم مدرسية جديدة .

وفيما يخص تيارت فقد التحق 292795 تلميذ بمقاعد الدراسة من بينهم 9610 في السنة الأولى الابتدائي يتوزعون على 577 مدرسة ابتدائية مها 26 مؤسسة جديدة و159 متوسطة من بينها تسع تم فتحها بمناسبة هذا الدخول المدرسي وكذا 72 ثانوية منها ست جديدة.

وقد أشرفت السلطات الولائية على مراسم انطلاق الموسم الدراسي الجديد من خلال تدشين متوسطة تحمل اسم الشهيد مشري أحمد بقرية بونوال (بلدية تاخمرت).

كما تحصي الولاية هذا الموسم 95 ألف تلميذ من العائلات المعوزة مستفيد من منحة التمدرس تم صبها في حسابات أوليائهم.

أما بمستغانم فقد التحق أكثر من 250 ألف تلميذ بمقاعد الدراسة برسم الدخول المدرسي الذي أشرفت السلطات الولائية على مراسمه بالمدرسة الابتدائية "المجاهد المتوفي قرطي الطيب" ببلدية عين بودينار والتي تم تدشينها اليوم وتعد من بين أربع مؤسسات تربوية جديدة دخلت حيز الخدمة برسم الموسم الدراسي 2023-2024.

وقد تم أيضا بالمدرسة الابتدائية "الشهيد عمار عبد الله" بقرية بن دحمان بذات البلدية توزيع العتاد الرقمي الذي يخص الى جانب هذه المدرسة 16 مؤسسة تربوية أخرى.

وببلدية مزغران أشرفت السلطات المحلية على الدخول المدرسي بالمؤسسات الخاصة للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة (533 تلميذ).