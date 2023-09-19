الدخول المدرسي الجديد: أجواء تنظيمية جيدة و فتح عديد المؤسسات التربوية الجديدة بشرق البلاد

قسنطينة - استقبلت المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة بولايات شرق البلاد بمناسبة الدخول الدراسي الجديد 2023-2024 اليوم الثلاثاء التلاميذ في أجواء تنظيمية جيدة، فيما تعزز القطاع بفتح عديد المنشآت التربوية الجديدة في ظل توفير ظروف تمدرس حسنة.

فبقسنطينة، أشرف والي الولاية، عبد الخالق صيودة بالمقاطعة الإدارية علي منجلي على تدشين المدرسة الابتدائية "شعوة أحمد" التي تقع بالتوسعة الغربية لهذا القطب العمراني، بالإضافة إلى المدرسة الابتدائية "لعور رباح" قبل أن يتنقل إلى بلدية ديدوش مراد، دشن المدرسة الابتدائية "دباح بومنجل" بحي صيمود أحسن و مطعم مدرسي بمدرسة جعفري لخضر.

و ببلدية بني حميدان، دشن نفس المسؤول المدرسة الابتدائية شروانة فرحات.

و قد استقبلت المؤسسات التربوية بولاية قسنطينة برسم الدخول المدرسي الجديد أزيد من 277 ألف متمدرس في الأطوار التعليمية الثلاثة من بينهم 71 ألف تلميذ جديد، وفق ما أفادت به مصالح مديرية التربية.

و بسكيكدة، التي التحق بها 256428 تلميذا بمؤسسات الأطوار التعليمية الثلاثة يزاولون دراستهم عبر 501 مدرسة ابتدائية و 141 متوسطة و 57 ثانوية .

و قد أعطت والي الولاية، السيدة حورية مداحي إشارة انطلاق الموسم الدراسي من ابتدائية صالح لخشين ببلدية فلفة (شرق سكيكدة)، حيث أكدت على ضرورة ضمان توفير الوجبات الساخنة ابتداءا من أول أيام الدخول المدرسي وتوفير النقل المدرسي خاصة للتلاميذ القاطنين بالقرى و المداشر النائية المعزولة .

و قد تميز الدخول المدرسي الجديد بهذه الولاية بفتح مدرستين ابتدائيتين بكل من بلدية لغدير و قرية "الاغواط" ببلدية فلفلة، بالإضافة إلى استغلال 13 قسما جاهزا كحل مؤقت بالمناطق التي تشهد مؤسساتها التربوية تشبعا في أعداد المتمدرسين.

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كما كانت خنشلة، هي الأخرى في الموعد، حيث أشرف الوالي، يوسف محيوت على إعطاء إشارة انطلاق الموسم الدراسي الجديد من المدرسة الابتدائية الجديدة ببلدية عين طويلة، حيث استمع إلى شروحات حول الدخول المدرسي الجديد الذي استقبلت فيه 440 مؤسسة تربوية عبر 21 بلدية ، أزيد من 124 ألف تلميذ في الأطوار التعليمية الثلاثة.

وكشف بالمناسبة مدير التربية، بشير بودربالة عن أن 10 مدارس ابتدائية جديدة تم تجهيزها باللوحات الرقمية ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للمدارس الرقمية عبر مختلف بلديات الولاية 22 مدرسة .

و أفاد بأنه قد تم توسيع تدريس اللغة الأمازيغية عبر 5 متوسطات جديدة، بالإضافة إلى توسيع تدريس شعبتي الرياضيات وتقني رياضيات عبر 9 ثانويات جديدة.

كما أشرف الوالي على افتتاح الموسم الدراسي بمدرسة الأطفال المعاقين بصريا الشهيد شناقر النوي بالقطب العمراني الجديد "طريق العيزار" ببلدية خنشلة.

و بأم البواقي، التحق 206 آلاف و661 تلميذا بمؤسسات الأطوار التعليمية الثلاثة، حيث أشرف والي الولاية، عيسى عيسات على افتتاح الموسم الدراسي الجديد بمدرسة عباد العلواني بعاصمة الولاية.

و قد تعزز القطاع بهذه الولاية في الدخول المدرسي الجديد بـ4 مدارس ابتدائية جديدة على أن يتم خلال الأيام القليلة القادمة فتح مدرستين ابتدائيتين يجري إتمام أشغالهما، وفق ما أكده مدير التربية، محمد شعبان.

و بالمسيلة، التحق أزيد من 356 ألف تلميذ بمقاعد الدراسة في الأطوار التعليمية الثلاثة، حيث أشرف والي الولاية، نجم الدين طيار على افتتاح السنة الدراسية الجديدة من ثانوية خرخاش العمري ببلدية السوامع، فيما صرح بالمناسبة مدير التربية، عمار طيباني أن مجموع المؤسسات التربوية الجاهزة لاستقبال التلاميذ في جميع الأطوار قد بلغ 960 مؤسسة، منها 25 جديدة.

و بميلة ، بلغ تعداد المتمدرسين 246727 تلميذا يدرسون عبر 651 مؤسسة في مختلف الأطوار، منها 3 مدارس ابتدائية جديدة تدعم بها القطاع ببلديتي شلغوم العيد وتاجنانت.

و قد أشرف والي ميلة، مصطفى قريش من متوسطة الشهيد مبروك حساني ب "بلاد يوسف" ببلدية وادي العثمانية على افتتاح الموسم الدراسي الجديد، حيث حضر مع التلاميذ الدرس الافتتاحي حول "الطفل وتكنولوجيات الإعلام والاتصال".

كما تدعمت المؤسسات التربوية مع الدخول المدرسي الجديد ، حسب ما أفاد به مدير التربية، عباس كندي، ب35 مطعما مدرسيا جديدا ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمطاعم المدرسية إلى 418 مطعما، بالإضافة إلى نصف داخليتين جديدتين إحداهما بمتوسطة الشهيد مبروك حساني و 19 قسما جديدا في إطار عمليات التوسعة والتعويض.

و بتبسة، التحق 197 ألف و433 تلميذا في الأطوار التعليمية الثلاثة بمقاعد الدراسة، حيث أشرف والي الولاية، السعيد خليل على انطلاق السنة الدراسية الجديدة من ثانوية شرفي الطيب ببلدية الشريعة التي تم تدشينها بالمناسبة.

وأوضح والي الولاية في تصريح للصحافة أن قطاع التربية تعزز باستلام على الخصوص 6 مدارس ابتدائية جديدة و 111 قسما توسيعيا و متوسطة الشهيد "نصيب أحمد" ببلدية صفصاف الوسرى وأخرى بالقطب الحضري "الدكان" بعاصمة الولاية وملحقة لمتوسطة "فم السد" ببلدية ثليجان، فضلا عن ثانوية "شرفي الطيب" بالشريعة وملحقة ثانوية ببلدية المزرعة.

من جهته، أفاد مدير التربية، لخضر بن مزوز بأن 13 مدرسة ابتدائية قد تم تزويدها بلوحات رقمية لتشمل 29 مدرسة بما يقارب 3 آلاف لوحة رقمية، مشيرا إلى تنصيب 243 أستاذا للتربية للبدينة والرياضية في الطور الابتدائي.

و بسطيف، التحق 489 ألف و 401 متمدرس بمقاعد الدراسة في الأطوار التعليمية الثلاثة و ذلك عبر 1.250 مؤسسة ( 904 مدرسة ابتدائية و 239 متوسطة و 107 ثانويات) و ذلك عبر البلديات الستين للولاية .

و يستفيد خلال الموسم الدراسي الجديد 192 ألف متمدرس من الإطعام المدرسي من خلال تسخير 769 مطعما مدرسيا .

كما تم برسم الموسم الدراسي الجديد استلام 9 مدارس ابتدائية و 120 قسما توسيعيا، بالإضافة إلى 20 مطعما مدرسيا و 3 قاعات رياضية.

و أشرف بالمناسبة والي الولاية، مصطفى ليماني على افتتاح الموسم الدراسي الجديد من المدرسة الابتدائية رزوق صالح بالتجمع السكني الهضاب (شرق سطيف).

وبولاية عنابة التي أعطيت بها إشارة افتتاح الموسم الدراسي الجديد من ثانوية كاليتوسة مهدي صالح التي تم تدشينها بالمناسبة بحضور السلطات المدنية والعسكرية للولاية، تعززت شبكة المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة بـ 11 مؤسسة جديدة من بينها ثانويتين و استلام 30 حجرة دراسية جديدة في إطار عمليات توسعة .

و قد التحق بمقاعد الدراسة اليوم 159807 متمدرس عبر 406 مؤسسات تربوية بالولاية، فيما التحق بولاية قالمة 151531 تلميذا وتلميذة بمؤسساتهم في الأطوار التعليمية الثلاثة و ذلك وسط إجراءات تنظيمية جيدة.

وأشرفت والي الولاية السيدة حورية عقون على افتتاح الموسم الدراسي الجديد من المدرسة الابتدائية الشهيد قدور دالي بالقطب الحضري الجديد "حجر منقوب" ببلدية بلخير وبولاية بسكرة التحق أكثر من 180 ألف تلميذ وتلميذة بمقاعد الدراسة، حيث تم العمل على ضمان الكتاب المدرسي و وجبة ساخنة لكل تلميذ إلى جانب خدمة النقل المدرسي، استنادا لما صرح به مدير التربية، عز الدين بعزيز .

وأبرز ذات المسؤول خلال إشراف السلطات المحلية على الدخول المدرسي من الابتدائية الجديدة بحي سيدي غزال ببلدية بسكرة بأن هذا الموسم تميز باستلام 9 مجمعات مدرسية و 6 متوسطات وثانوية واحدة و 40 مطعما مدرسيا وهياكل رياضية وصحية .

كما كانت باقي ولايات شرق البلاد الأخرى في الموعد مع الدخول المدرسي الجديد الذي جرى في أجواء تنظيمية جيدة.