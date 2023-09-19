الدخول المدرسي 2023-2024 بولاية الجزائر يتم في ظروف حسنة

الجزائر - يجري الدخول المدرسي 2023-2024 بولاية الجزائر اليوم الثلاثاء في ظروف حسنة, حيث تميز بتزويد المؤسسات التعليمية للأطوار الثلاث بكل التجهيزات التكنولوجية والتقنية المواكبة لتعميم الرقمنة.

وبعد إعطاء إشارة انطلاق الموسم الدراسي 2023-2024 لولاية الجزائر من متوسطة جديدة تحمل إسم الشهيد "مسعود بن مرزق", الواقعة ببلدية باش جراح, و التي تم تدشنيها في نفس اليوم, أكد الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية الحراش, عبد الوهاب زيني, أنه تم "توفير جميع التجهيزات التي تخص الإعلام والاتصال لتمكين التلاميذ من مواكبة الرقمنة التي تم تعميمها في جميع القطاعات الوزارية", وذلك على مستوى جميع المؤسسات التعليمية التابعة لمديرية الجزائر شرق.

وأضاف السيد زيني أن الدرس الافتتاحي للموسم الدراسي الجديد الذي حمل عنوان "الطفل و تكنولوجيات الاعلام و الاتصال", ركز على "جانب بيداغوجي هام, لكونه سيساهم في تعميم الرقمنة".

وبخصوص إدخال التربية البدنية في الطور الابتدائي, أشار إلى أنه "في حالة عدم وجود ملعب معشوشب في المؤسسات التعليمية, سيتم السماح للتلاميذ بممارسة هذه المادة في الملاعب الجوارية, إذا كانت قريبة من المؤسسات التعليمية وذلك بمرافقة أمنية".

يذكر أن 817.820 تلميذ للأطوار الثلاث التحقوا اليوم الثلاثاء بمقاعد الدراسة بولاية الجزائر لحساب العام الدراسي الجديد.